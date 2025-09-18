Dagens Chirp livepris er 0.05866 USD. Spor prisoppdateringer for CHIRP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHIRP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chirp livepris er 0.05866 USD. Spor prisoppdateringer for CHIRP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHIRP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Chirp Logo

Chirp Pris(CHIRP)

1 CHIRP til USD livepris:

-0.72%1D
USD
Chirp (CHIRP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:29 (UTC+8)

Chirp (CHIRP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

-0.72%

+5.59%

+5.59%

Chirp (CHIRP) sanntidsprisen er $ 0.05866. I løpet av de siste 24 timene har CHIRP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05866 og et toppnivå på $ 0.06334, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHIRP er $ 0.2987247302799139, mens den rekordlave prisen er $ 0.022689957372201676.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHIRP endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og +5.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chirp (CHIRP) Markedsinformasjon

No.1592

21.12%

SUI

Nåværende markedsverdi på Chirp er $ 3.72M, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.84K. Den sirkulerende forsyningen på CHIRP er 63.38M, med en total tilgang på 79781464. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.60M.

Chirp (CHIRP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Chirp for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0004254-0.72%
30 dager$ -0.01281-17.93%
60 dager$ -0.02853-32.73%
90 dager$ -0.01149-16.38%
Chirp Prisendring i dag

I dag registrerte CHIRP en endring på $ -0.0004254 (-0.72%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Chirp 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01281 (-17.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Chirp 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CHIRP en endring på $ -0.02853 (-32.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Chirp 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01149-16.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Chirp (CHIRP)?

Sjekk ut Chirp Prishistorikk-siden nå.

Hva er Chirp (CHIRP)

Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.

Chirp er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Chirp investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CHIRP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Chirp på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Chirp kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Chirp Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chirp (CHIRP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chirp (CHIRP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chirp.

Sjekk Chirpprisprognosen nå!

Chirp (CHIRP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chirp (CHIRP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHIRP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Chirp (CHIRP)

Leter du etter hvordan du kjøperChirp? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Chirp på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CHIRP til lokale valutaer

Chirp Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Chirp, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Chirp nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Chirp

Hvor mye er Chirp (CHIRP) verdt i dag?
Live CHIRP prisen i USD er 0.05866 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHIRP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHIRP til USD er $ 0.05866. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chirp?
Markedsverdien for CHIRP er $ 3.72M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHIRP?
Den sirkulerende forsyningen av CHIRP er 63.38M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHIRP ?
CHIRP oppnådde en ATH-pris på 0.2987247302799139 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHIRP?
CHIRP så en ATL-pris på 0.022689957372201676 USD.
Hva er handelsvolumet til CHIRP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHIRP er $ 17.84K USD.
Vil CHIRP gå høyere i år?
CHIRP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHIRP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

