Tranchess (CHESS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tranchess (CHESS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tranchess (CHESS) Informasjon Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Offisiell nettside: https://tranchess.com/ Teknisk dokument: https://docs.tranchess.com/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6 Kjøp CHESS nå!

Tranchess (CHESS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tranchess (CHESS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.43M $ 14.43M $ 14.43M Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 205.16M $ 205.16M $ 205.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.11M $ 21.11M $ 21.11M All-time high: $ 8 $ 8 $ 8 All-Time Low: $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 Nåværende pris: $ 0.07035 $ 0.07035 $ 0.07035 Lær mer om Tranchess (CHESS) pris

Tranchess (CHESS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tranchess (CHESS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHESS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHESS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHESSs tokenomics, kan du utforske CHESS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CHESS Interessert i å legge til Tranchess (CHESS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CHESS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CHESS på MEXC nå!

Tranchess (CHESS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHESS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHESS nå!

CHESS prisforutsigelse Vil du vite hvor CHESS kan være på vei? Vår CHESS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHESS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!