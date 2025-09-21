Tranchess (CHESS)-prisforutsigelse (USD)

Få Tranchess prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye CHESS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Tranchess % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.07047 $0.07047 $0.07047 +0.38% USD Faktisk Prediksjon Tranchess-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Tranchess (CHESS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Tranchess potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.07047 i 2025. Tranchess (CHESS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Tranchess potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.073993 i 2026. Tranchess (CHESS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHESS for 2027 $ 0.077693 med en 10.25% vekstrate. Tranchess (CHESS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHESS for 2028 $ 0.081577 med en 15.76% vekstrate. Tranchess (CHESS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHESS for 2029 $ 0.085656 med en 21.55% vekstrate. Tranchess (CHESS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CHESS for 2030 $ 0.089939 med en 27.63% vekstrate. Tranchess (CHESS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Tranchess potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.146502. Tranchess (CHESS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Tranchess potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.238636. År Pris Vekst 2025 $ 0.07047 0.00%

2026 $ 0.073993 5.00%

2027 $ 0.077693 10.25%

2028 $ 0.081577 15.76%

2029 $ 0.085656 21.55%

2030 $ 0.089939 27.63%

2031 $ 0.094436 34.01%

2032 $ 0.099158 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.104116 47.75%

2034 $ 0.109322 55.13%

2035 $ 0.114788 62.89%

2036 $ 0.120527 71.03%

2037 $ 0.126553 79.59%

2038 $ 0.132881 88.56%

2039 $ 0.139525 97.99%

2040 $ 0.146502 107.89% Vis mer Kortsiktig Tranchess-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.07047 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.070479 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.070537 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.070759 0.41% Tranchess (CHESS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for CHESS September 21, 2025(I dag) er $0.07047 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Tranchess (CHESS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for CHESS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.070479 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Tranchess (CHESS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for CHESS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.070537 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Tranchess (CHESS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for CHESS $0.070759 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Tranchess prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.07047$ 0.07047 $ 0.07047 Prisendring (24 t) +0.38% Markedsverdi $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M Opplagsforsyning 205.08M 205.08M 205.08M Volum (24 timer) $ 348.18K$ 348.18K $ 348.18K Volum (24 timer) -- Den siste CHESS-prisen er $ 0.07047. Den har en 24-timers endring på +0.38%, med et 24-timers handelsvolum på $ 348.18K. Videre har CHESS en sirkulerende forsyning på 205.08M og total markedsverdi på $ 14.44M. Se CHESS livepris

Hvordan kjøpe Tranchess (CHESS) Prøver du å kjøpe CHESS? Du kan nå kjøpe CHESS via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Tranchess og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper CHESS nå

Tranchess Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Tranchess direktepris, er gjeldende pris for Tranchess 0.07043USD. Den sirkulerende forsyningen av Tranchess(CHESS) er 0.00 CHESS , som gir den en markedsverdi på $14.44M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.001750 $ 0.07166 $ 0.06774

7 dager -0.13% $ -0.010999 $ 0.08394 $ 0.06774

30 dager -0.01% $ -0.000819 $ 0.08394 $ 0.06774 24-timers ytelse De siste 24 timene har Tranchess vist en prisbevegelse på $0.001750 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Tranchess handlet på en topp på $0.08394 og en bunn på $0.06774 . Det så en prisendring på -0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til CHESS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Tranchess opplevd en -0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000819 av dens verdi. Dette indikerer at CHESS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Tranchess prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full CHESS prishistorikk

Hvordan fungerer Tranchess (CHESS) prisforutsigelsesmodul? Tranchess-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for CHESS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Tranchess det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for CHESS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Tranchess. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til CHESS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til CHESS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Tranchess.

Hvorfor er CHESS-prisforutsigelse viktig?

CHESS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i CHESS nå? I følge dine forutsigelser vil CHESS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for CHESS neste måned? I følge Tranchess (CHESS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte CHESS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 CHESS koste i 2026? Prisen på 1 Tranchess (CHESS) i dag er $0.07047 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CHESS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på CHESS i 2027? Tranchess (CHESS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CHESS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for CHESS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Tranchess (CHESS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for CHESS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Tranchess (CHESS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 CHESS koste i 2030? Prisen på 1 Tranchess (CHESS) i dag er $0.07047 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil CHESS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for CHESS i 2040? Tranchess (CHESS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 CHESS innen 2040.