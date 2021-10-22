CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

NavnCHESS

RangeringNo.1086

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,90%

Opplagsforsyning205 274 814

Maksimal forsyning300 000 000

Total forsyning300 000 000

Opplagsforsyning0.6842%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high7.9212842434622575,2021-10-22

Laveste pris0.044805179770472464,2025-04-07

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...