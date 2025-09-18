Dagens ChainGPT livepris er 0.091768 USD. Spor prisoppdateringer for CGPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ChainGPT livepris er 0.091768 USD. Spor prisoppdateringer for CGPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CGPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ChainGPT Logo

ChainGPT Pris(CGPT)

1 CGPT til USD livepris:

$0.091768
$0.091768$0.091768
+0.64%1D
USD
ChainGPT (CGPT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:56:06 (UTC+8)

ChainGPT (CGPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.090487
$ 0.090487$ 0.090487
24 timer lav
$ 0.098548
$ 0.098548$ 0.098548
24 timer høy

$ 0.090487
$ 0.090487$ 0.090487

$ 0.098548
$ 0.098548$ 0.098548

$ 0.5567279175745941
$ 0.5567279175745941$ 0.5567279175745941

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

+0.46%

+0.64%

-8.25%

-8.25%

ChainGPT (CGPT) sanntidsprisen er $ 0.091768. I løpet av de siste 24 timene har CGPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.090487 og et toppnivå på $ 0.098548, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CGPT er $ 0.5567279175745941, mens den rekordlave prisen er $ 0.008.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CGPT endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, +0.64% over 24 timer og -8.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ChainGPT (CGPT) Markedsinformasjon

No.432

$ 79.41M
$ 79.41M$ 79.41M

$ 833.26K
$ 833.26K$ 833.26K

$ 91.77M
$ 91.77M$ 91.77M

865.29M
865.29M 865.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

997,832,198.9496686
997,832,198.9496686 997,832,198.9496686

86.52%

BSC

Nåværende markedsverdi på ChainGPT er $ 79.41M, med et 24-timers handelsvolum på $ 833.26K. Den sirkulerende forsyningen på CGPT er 865.29M, med en total tilgang på 997832198.9496686. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.77M.

ChainGPT (CGPT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ChainGPT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00058358+0.64%
30 dager$ -0.003418-3.60%
60 dager$ -0.020738-18.44%
90 dager$ +0.015307+20.01%
ChainGPT Prisendring i dag

I dag registrerte CGPT en endring på $ +0.00058358 (+0.64%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ChainGPT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003418 (-3.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ChainGPT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CGPT en endring på $ -0.020738 (-18.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ChainGPT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.015307+20.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ChainGPT (CGPT)?

Sjekk ut ChainGPT Prishistorikk-siden nå.

Hva er ChainGPT (CGPT)

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

ChainGPT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ChainGPT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CGPT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ChainGPT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ChainGPT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ChainGPT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ChainGPT (CGPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ChainGPT (CGPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ChainGPT.

Sjekk ChainGPTprisprognosen nå!

ChainGPT (CGPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ChainGPT (CGPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CGPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ChainGPT (CGPT)

Leter du etter hvordan du kjøperChainGPT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ChainGPT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CGPT til lokale valutaer

1 ChainGPT(CGPT) til VND
2,414.87492
1 ChainGPT(CGPT) til AUD
A$0.13856968
1 ChainGPT(CGPT) til GBP
0.06790832
1 ChainGPT(CGPT) til EUR
0.0780028
1 ChainGPT(CGPT) til USD
$0.091768
1 ChainGPT(CGPT) til MYR
RM0.3854256
1 ChainGPT(CGPT) til TRY
3.79735984
1 ChainGPT(CGPT) til JPY
¥13.489896
1 ChainGPT(CGPT) til ARS
ARS$135.35045856
1 ChainGPT(CGPT) til RUB
7.662628
1 ChainGPT(CGPT) til INR
8.08384312
1 ChainGPT(CGPT) til IDR
Rp1,529.46605488
1 ChainGPT(CGPT) til KRW
128.16685952
1 ChainGPT(CGPT) til PHP
5.23169368
1 ChainGPT(CGPT) til EGP
￡E.4.41954688
1 ChainGPT(CGPT) til BRL
R$0.48728808
1 ChainGPT(CGPT) til CAD
C$0.12572216
1 ChainGPT(CGPT) til BDT
11.17183632
1 ChainGPT(CGPT) til NGN
137.17113568
1 ChainGPT(CGPT) til COP
$358.46875
1 ChainGPT(CGPT) til ZAR
R.1.58942176
1 ChainGPT(CGPT) til UAH
3.79185376
1 ChainGPT(CGPT) til TZS
T.Sh.227.14782432
1 ChainGPT(CGPT) til VES
Bs14.958184
1 ChainGPT(CGPT) til CLP
$87.63844
1 ChainGPT(CGPT) til PKR
Rs26.04742912
1 ChainGPT(CGPT) til KZT
49.68411288
1 ChainGPT(CGPT) til THB
฿2.91914008
1 ChainGPT(CGPT) til TWD
NT$2.77322896
1 ChainGPT(CGPT) til AED
د.إ0.33678856
1 ChainGPT(CGPT) til CHF
Fr0.07249672
1 ChainGPT(CGPT) til HKD
HK$0.71303736
1 ChainGPT(CGPT) til AMD
֏35.1196136
1 ChainGPT(CGPT) til MAD
.د.م0.82774736
1 ChainGPT(CGPT) til MXN
$1.68761352
1 ChainGPT(CGPT) til SAR
ريال0.34413
1 ChainGPT(CGPT) til ETB
Br13.17513176
1 ChainGPT(CGPT) til KES
KSh11.85459024
1 ChainGPT(CGPT) til JOD
د.أ0.065063512
1 ChainGPT(CGPT) til PLN
0.33220016
1 ChainGPT(CGPT) til RON
лв0.39552008
1 ChainGPT(CGPT) til SEK
kr0.86353688
1 ChainGPT(CGPT) til BGN
лв0.15233488
1 ChainGPT(CGPT) til HUF
Ft30.48716496
1 ChainGPT(CGPT) til CZK
1.89776224
1 ChainGPT(CGPT) til KWD
د.ك0.02798924
1 ChainGPT(CGPT) til ILS
0.30558744
1 ChainGPT(CGPT) til BOB
Bs0.63411688
1 ChainGPT(CGPT) til AZN
0.1560056
1 ChainGPT(CGPT) til TJS
SM0.85894848
1 ChainGPT(CGPT) til GEL
0.2477736
1 ChainGPT(CGPT) til AOA
Kz83.65295576
1 ChainGPT(CGPT) til BHD
.د.ب0.034596536
1 ChainGPT(CGPT) til BMD
$0.091768
1 ChainGPT(CGPT) til DKK
kr0.5827268
1 ChainGPT(CGPT) til HNL
L2.40523928
1 ChainGPT(CGPT) til MUR
4.16076112
1 ChainGPT(CGPT) til NAD
$1.5921748
1 ChainGPT(CGPT) til NOK
kr0.91217392
1 ChainGPT(CGPT) til NZD
$0.1560056
1 ChainGPT(CGPT) til PAB
B/.0.091768
1 ChainGPT(CGPT) til PGK
K0.38359024
1 ChainGPT(CGPT) til QAR
ر.ق0.33311784
1 ChainGPT(CGPT) til RSD
дин.9.15202264
1 ChainGPT(CGPT) til UZS
soʻm1,132.93744456
1 ChainGPT(CGPT) til ALL
L7.56718928
1 ChainGPT(CGPT) til ANG
ƒ0.16426472
1 ChainGPT(CGPT) til AWG
ƒ0.1651824
1 ChainGPT(CGPT) til BBD
$0.183536
1 ChainGPT(CGPT) til BAM
KM0.15233488
1 ChainGPT(CGPT) til BIF
Fr273.92748
1 ChainGPT(CGPT) til BND
$0.11746304
1 ChainGPT(CGPT) til BSD
$0.091768
1 ChainGPT(CGPT) til JMD
$14.72050488
1 ChainGPT(CGPT) til KHR
368.54579408
1 ChainGPT(CGPT) til KMF
Fr38.359024
1 ChainGPT(CGPT) til LAK
1,994.95648184
1 ChainGPT(CGPT) til LKR
Rs27.75798464
1 ChainGPT(CGPT) til MDL
L1.514172
1 ChainGPT(CGPT) til MGA
Ar406.05229336
1 ChainGPT(CGPT) til MOP
P0.73506168
1 ChainGPT(CGPT) til MVR
1.4040504
1 ChainGPT(CGPT) til MWK
MK159.31934248
1 ChainGPT(CGPT) til MZN
MT5.8639752
1 ChainGPT(CGPT) til NPR
Rs12.93194656
1 ChainGPT(CGPT) til PYG
655.407056
1 ChainGPT(CGPT) til RWF
Fr132.971832
1 ChainGPT(CGPT) til SBD
$0.7524976
1 ChainGPT(CGPT) til SCR
1.31503544
1 ChainGPT(CGPT) til SRD
$3.49544312
1 ChainGPT(CGPT) til SVC
$0.80297
1 ChainGPT(CGPT) til SZL
L1.5921748
1 ChainGPT(CGPT) til TMT
m0.321188
1 ChainGPT(CGPT) til TND
د.ت0.26704488
1 ChainGPT(CGPT) til TTD
$0.62126936
1 ChainGPT(CGPT) til UGX
Sh321.922144
1 ChainGPT(CGPT) til XAF
Fr51.206544
1 ChainGPT(CGPT) til XCD
$0.2477736
1 ChainGPT(CGPT) til XOF
Fr51.206544
1 ChainGPT(CGPT) til XPF
Fr9.268568
1 ChainGPT(CGPT) til BWP
P1.22234976
1 ChainGPT(CGPT) til BZD
$0.18445368
1 ChainGPT(CGPT) til CVE
$8.60600304
1 ChainGPT(CGPT) til DJF
Fr16.242936
1 ChainGPT(CGPT) til DOP
$5.69145136
1 ChainGPT(CGPT) til DZD
د.ج11.88946208
1 ChainGPT(CGPT) til FJD
$0.206478
1 ChainGPT(CGPT) til GNF
Fr797.92276
1 ChainGPT(CGPT) til GTQ
Q0.70294288
1 ChainGPT(CGPT) til GYD
$19.20612472
1 ChainGPT(CGPT) til ISK
kr11.103928

For en mer dyptgående forståelse av ChainGPT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ChainGPT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ChainGPT

Hvor mye er ChainGPT (CGPT) verdt i dag?
Live CGPT prisen i USD er 0.091768 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CGPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CGPT til USD er $ 0.091768. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ChainGPT?
Markedsverdien for CGPT er $ 79.41M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CGPT?
Den sirkulerende forsyningen av CGPT er 865.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCGPT ?
CGPT oppnådde en ATH-pris på 0.5567279175745941 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CGPT?
CGPT så en ATL-pris på 0.008 USD.
Hva er handelsvolumet til CGPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CGPT er $ 833.26K USD.
Vil CGPT gå høyere i år?
CGPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CGPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:56:06 (UTC+8)

ChainGPT (CGPT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

