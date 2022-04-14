ChainGPT (CGPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ChainGPT (CGPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ChainGPT (CGPT) Informasjon ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. Offisiell nettside: https://www.chaingpt.org Teknisk dokument: https://docs.chaingpt.org Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G Kjøp CGPT nå!

ChainGPT (CGPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChainGPT (CGPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 76.69M $ 76.69M $ 76.69M Total forsyning: $ 997.83M $ 997.83M $ 997.83M Sirkulerende forsyning: $ 865.43M $ 865.43M $ 865.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.61M $ 88.61M $ 88.61M All-time high: $ 0.56125 $ 0.56125 $ 0.56125 All-Time Low: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Nåværende pris: $ 0.08861 $ 0.08861 $ 0.08861 Lær mer om ChainGPT (CGPT) pris

ChainGPT (CGPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ChainGPT (CGPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CGPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CGPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CGPTs tokenomics, kan du utforske CGPT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CGPT Interessert i å legge til ChainGPT (CGPT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CGPT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CGPT på MEXC nå!

ChainGPT (CGPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CGPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CGPT nå!

CGPT prisforutsigelse Vil du vite hvor CGPT kan være på vei? Vår CGPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CGPT tokenets prisforutsigelse nå!

