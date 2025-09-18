Dagens CETUS livepris er 0.09031 USD. Spor prisoppdateringer for CETUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CETUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CETUS livepris er 0.09031 USD. Spor prisoppdateringer for CETUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CETUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CETUS Pris(CETUS)

1 CETUS til USD livepris:

$0.09026
$0.09026
-0.19%1D
USD
CETUS (CETUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:38:23 (UTC+8)

CETUS (CETUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08966
$ 0.08966$ 0.08966
24 timer lav
$ 0.09764
$ 0.09764$ 0.09764
24 timer høy

$ 0.08966
$ 0.08966$ 0.08966

$ 0.09764
$ 0.09764$ 0.09764

$ 0.4923777683386451
$ 0.4923777683386451$ 0.4923777683386451

$ 0.02679612372711401
$ 0.02679612372711401$ 0.02679612372711401

+0.16%

-0.19%

-7.43%

-7.43%

CETUS (CETUS) sanntidsprisen er $ 0.09031. I løpet av de siste 24 timene har CETUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08966 og et toppnivå på $ 0.09764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CETUS er $ 0.4923777683386451, mens den rekordlave prisen er $ 0.02679612372711401.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CETUS endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -7.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CETUS (CETUS) Markedsinformasjon

No.445

$ 76.44M
$ 76.44M$ 76.44M

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 90.31M
$ 90.31M$ 90.31M

846.38M
846.38M 846.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.63%

SUI

Nåværende markedsverdi på CETUS er $ 76.44M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.62M. Den sirkulerende forsyningen på CETUS er 846.38M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.31M.

CETUS (CETUS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CETUS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001718-0.19%
30 dager$ -0.00597-6.21%
60 dager$ -0.03076-25.41%
90 dager$ +0.0041+4.75%
CETUS Prisendring i dag

I dag registrerte CETUS en endring på $ -0.0001718 (-0.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CETUS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00597 (-6.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CETUS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CETUS en endring på $ -0.03076 (-25.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CETUS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0041+4.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CETUS (CETUS)?

Sjekk ut CETUS Prishistorikk-siden nå.

Hva er CETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CETUS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CETUS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CETUS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CETUS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CETUS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CETUS (CETUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CETUS (CETUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CETUS.

Sjekk CETUSprisprognosen nå!

CETUS (CETUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CETUS (CETUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CETUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CETUS (CETUS)

Leter du etter hvordan du kjøperCETUS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CETUS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CETUS til lokale valutaer

1 CETUS(CETUS) til VND
2,376.50765
1 CETUS(CETUS) til AUD
A$0.1363681
1 CETUS(CETUS) til GBP
0.0668294
1 CETUS(CETUS) til EUR
0.0767635
1 CETUS(CETUS) til USD
$0.09031
1 CETUS(CETUS) til MYR
RM0.379302
1 CETUS(CETUS) til TRY
3.7370278
1 CETUS(CETUS) til JPY
¥13.27557
1 CETUS(CETUS) til ARS
ARS$133.2000252
1 CETUS(CETUS) til RUB
7.540885
1 CETUS(CETUS) til INR
7.9554079
1 CETUS(CETUS) til IDR
Rp1,505.1660646
1 CETUS(CETUS) til KRW
126.1305584
1 CETUS(CETUS) til PHP
5.1503793
1 CETUS(CETUS) til EGP
￡E.4.3502327
1 CETUS(CETUS) til BRL
R$0.4804492
1 CETUS(CETUS) til CAD
C$0.1237247
1 CETUS(CETUS) til BDT
10.9943394
1 CETUS(CETUS) til NGN
134.9917756
1 CETUS(CETUS) til COP
$352.7734375
1 CETUS(CETUS) til ZAR
R.1.5641692
1 CETUS(CETUS) til UAH
3.7316092
1 CETUS(CETUS) til TZS
T.Sh.223.5389244
1 CETUS(CETUS) til VES
Bs14.72053
1 CETUS(CETUS) til CLP
$86.24605
1 CETUS(CETUS) til PKR
Rs25.6335904
1 CETUS(CETUS) til KZT
48.8947371
1 CETUS(CETUS) til THB
฿2.8727611
1 CETUS(CETUS) til TWD
NT$2.7291682
1 CETUS(CETUS) til AED
د.إ0.3314377
1 CETUS(CETUS) til CHF
Fr0.0713449
1 CETUS(CETUS) til HKD
HK$0.7017087
1 CETUS(CETUS) til AMD
֏34.561637
1 CETUS(CETUS) til MAD
.د.م0.8145962
1 CETUS(CETUS) til MXN
$1.661704
1 CETUS(CETUS) til SAR
ريال0.3386625
1 CETUS(CETUS) til ETB
Br12.9658067
1 CETUS(CETUS) til KES
KSh11.6662458
1 CETUS(CETUS) til JOD
د.أ0.06402979
1 CETUS(CETUS) til PLN
0.3269222
1 CETUS(CETUS) til RON
лв0.3892361
1 CETUS(CETUS) til SEK
kr0.8498171
1 CETUS(CETUS) til BGN
лв0.1499146
1 CETUS(CETUS) til HUF
Ft30.0127223
1 CETUS(CETUS) til CZK
1.8667077
1 CETUS(CETUS) til KWD
د.ك0.02754455
1 CETUS(CETUS) til ILS
0.3007323
1 CETUS(CETUS) til BOB
Bs0.6240421
1 CETUS(CETUS) til AZN
0.153527
1 CETUS(CETUS) til TJS
SM0.8453016
1 CETUS(CETUS) til GEL
0.243837
1 CETUS(CETUS) til AOA
Kz82.3238867
1 CETUS(CETUS) til BHD
.د.ب0.03404687
1 CETUS(CETUS) til BMD
$0.09031
1 CETUS(CETUS) til DKK
kr0.5734685
1 CETUS(CETUS) til HNL
L2.3670251
1 CETUS(CETUS) til MUR
4.0946554
1 CETUS(CETUS) til NAD
$1.5668785
1 CETUS(CETUS) til NOK
kr0.8976814
1 CETUS(CETUS) til NZD
$0.153527
1 CETUS(CETUS) til PAB
B/.0.09031
1 CETUS(CETUS) til PGK
K0.3774958
1 CETUS(CETUS) til QAR
ر.ق0.3278253
1 CETUS(CETUS) til RSD
дин.9.0057132
1 CETUS(CETUS) til UZS
soʻm1,114.9374577
1 CETUS(CETUS) til ALL
L7.4469626
1 CETUS(CETUS) til ANG
ƒ0.1616549
1 CETUS(CETUS) til AWG
ƒ0.162558
1 CETUS(CETUS) til BBD
$0.18062
1 CETUS(CETUS) til BAM
KM0.1499146
1 CETUS(CETUS) til BIF
Fr269.57535
1 CETUS(CETUS) til BND
$0.1155968
1 CETUS(CETUS) til BSD
$0.09031
1 CETUS(CETUS) til JMD
$14.4866271
1 CETUS(CETUS) til KHR
362.6903786
1 CETUS(CETUS) til KMF
Fr37.74958
1 CETUS(CETUS) til LAK
1,963.2608303
1 CETUS(CETUS) til LKR
Rs27.3169688
1 CETUS(CETUS) til MDL
L1.490115
1 CETUS(CETUS) til MGA
Ar399.6009787
1 CETUS(CETUS) til MOP
P0.7233831
1 CETUS(CETUS) til MVR
1.381743
1 CETUS(CETUS) til MWK
MK156.7880941
1 CETUS(CETUS) til MZN
MT5.770809
1 CETUS(CETUS) til NPR
Rs12.7264852
1 CETUS(CETUS) til PYG
644.99402
1 CETUS(CETUS) til RWF
Fr130.85919
1 CETUS(CETUS) til SBD
$0.740542
1 CETUS(CETUS) til SCR
1.2941423
1 CETUS(CETUS) til SRD
$3.4399079
1 CETUS(CETUS) til SVC
$0.7902125
1 CETUS(CETUS) til SZL
L1.5668785
1 CETUS(CETUS) til TMT
m0.316085
1 CETUS(CETUS) til TND
د.ت0.2628021
1 CETUS(CETUS) til TTD
$0.6113987
1 CETUS(CETUS) til UGX
Sh316.80748
1 CETUS(CETUS) til XAF
Fr50.39298
1 CETUS(CETUS) til XCD
$0.243837
1 CETUS(CETUS) til XOF
Fr50.39298
1 CETUS(CETUS) til XPF
Fr9.12131
1 CETUS(CETUS) til BWP
P1.2029292
1 CETUS(CETUS) til BZD
$0.1815231
1 CETUS(CETUS) til CVE
$8.4692718
1 CETUS(CETUS) til DJF
Fr15.98487
1 CETUS(CETUS) til DOP
$5.6010262
1 CETUS(CETUS) til DZD
د.ج11.6996605
1 CETUS(CETUS) til FJD
$0.2031975
1 CETUS(CETUS) til GNF
Fr785.24545
1 CETUS(CETUS) til GTQ
Q0.6917746
1 CETUS(CETUS) til GYD
$18.9009799
1 CETUS(CETUS) til ISK
kr10.92751

CETUS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CETUS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell CETUS nettside

Hvor mye er CETUS (CETUS) verdt i dag?
Live CETUS prisen i USD er 0.09031 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CETUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CETUS til USD er $ 0.09031. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CETUS?
Markedsverdien for CETUS er $ 76.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CETUS?
Den sirkulerende forsyningen av CETUS er 846.38M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCETUS ?
CETUS oppnådde en ATH-pris på 0.4923777683386451 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CETUS?
CETUS så en ATL-pris på 0.02679612372711401 USD.
Hva er handelsvolumet til CETUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CETUS er $ 1.62M USD.
Vil CETUS gå høyere i år?
CETUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CETUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:38:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

