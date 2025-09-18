Hva er CETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CETUS (CETUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CETUS (CETUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CETUS.

Sjekk CETUSprisprognosen nå!

CETUS (CETUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CETUS (CETUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CETUS tokenets omfattende tokenomics nå!

CETUS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CETUS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

