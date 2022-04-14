CETUS (CETUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CETUS (CETUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CETUS (CETUS) Informasjon Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Offisiell nettside: https://www.cetus.zone/ Kjøp CETUS nå!

CETUS (CETUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CETUS (CETUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 72.64M $ 72.64M $ 72.64M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 846.38M $ 846.38M $ 846.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 85.82M $ 85.82M $ 85.82M All-time high: $ 0.495 $ 0.495 $ 0.495 All-Time Low: $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 Nåværende pris: $ 0.08582 $ 0.08582 $ 0.08582 Lær mer om CETUS (CETUS) pris

CETUS (CETUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CETUS (CETUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CETUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CETUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CETUSs tokenomics, kan du utforske CETUS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CETUS Interessert i å legge til CETUS (CETUS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CETUS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CETUS på MEXC nå!

CETUS (CETUS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CETUS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CETUS nå!

CETUS prisforutsigelse Vil du vite hvor CETUS kan være på vei? Vår CETUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CETUS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!