Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

RangeringNo.493

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.13%

Opplagsforsyning846,376,811

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.8463%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.4923777683386451,2024-11-10

Laveste pris0.02679612372711401,2023-06-12

Offentlig blokkjedeSUI

IntroduksjonCetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...