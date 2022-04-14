Cellframe (CELL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cellframe (CELL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cellframe (CELL) Informasjon Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption. Offisiell nettside: https://cellframe.net/ Teknisk dokument: https://cellframe.net/files/CllfrmWPbeta%20(1).pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x26c8afbbfe1ebaca03c2bb082e69d0476bffe099 Kjøp CELL nå!

Cellframe (CELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cellframe (CELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.98M Total forsyning: $ 32.56M Sirkulerende forsyning: $ 28.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.34M All-time high: $ 2.36 All-Time Low: $ 0.12761940186248863 Nåværende pris: $ 0.2092 Lær mer om Cellframe (CELL) pris

Cellframe (CELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cellframe (CELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CELLs tokenomics, kan du utforske CELL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CELL Interessert i å legge til Cellframe (CELL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CELL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CELL på MEXC nå!

Cellframe (CELL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CELL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CELL nå!

CELL prisforutsigelse Vil du vite hvor CELL kan være på vei? Vår CELL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CELL tokenets prisforutsigelse nå!

