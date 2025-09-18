Dagens Cellframe livepris er 0.2018 USD. Spor prisoppdateringer for CELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cellframe livepris er 0.2018 USD. Spor prisoppdateringer for CELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CELL

CELL Prisinformasjon

CELL teknisk dokument

CELL Offisiell nettside

CELL tokenomics

CELL Prisprognose

CELL-historikk

CELL Kjøpeguide

CELL-til-fiat-valutakonverter

CELL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cellframe Logo

Cellframe Pris(CELL)

1 CELL til USD livepris:

$0.2018
$0.2018$0.2018
+0.54%1D
USD
Cellframe (CELL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:55:45 (UTC+8)

Cellframe (CELL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1976
$ 0.1976$ 0.1976
24 timer lav
$ 0.2139
$ 0.2139$ 0.2139
24 timer høy

$ 0.1976
$ 0.1976$ 0.1976

$ 0.2139
$ 0.2139$ 0.2139

$ 13.189931682469501
$ 13.189931682469501$ 13.189931682469501

$ 0.12761940186248863
$ 0.12761940186248863$ 0.12761940186248863

0.00%

+0.54%

-13.95%

-13.95%

Cellframe (CELL) sanntidsprisen er $ 0.2018. I løpet av de siste 24 timene har CELL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1976 og et toppnivå på $ 0.2139, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CELL er $ 13.189931682469501, mens den rekordlave prisen er $ 0.12761940186248863.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CELL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -13.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cellframe (CELL) Markedsinformasjon

No.1407

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

$ 65.93K
$ 65.93K$ 65.93K

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

28.60M
28.60M 28.60M

30,300,000
30,300,000 30,300,000

32,559,591
32,559,591 32,559,591

94.38%

ETH

Nåværende markedsverdi på Cellframe er $ 5.77M, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.93K. Den sirkulerende forsyningen på CELL er 28.60M, med en total tilgang på 32559591. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.11M.

Cellframe (CELL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cellframe for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001084+0.54%
30 dager$ -0.0842-29.45%
60 dager$ -0.1146-36.22%
90 dager$ -0.0752-27.15%
Cellframe Prisendring i dag

I dag registrerte CELL en endring på $ +0.001084 (+0.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cellframe 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0842 (-29.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cellframe 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CELL en endring på $ -0.1146 (-36.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cellframe 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0752-27.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cellframe (CELL)?

Sjekk ut Cellframe Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cellframe (CELL)

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cellframe investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CELL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cellframe på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cellframe kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cellframe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cellframe (CELL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cellframe (CELL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cellframe.

Sjekk Cellframeprisprognosen nå!

Cellframe (CELL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cellframe (CELL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CELL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cellframe (CELL)

Leter du etter hvordan du kjøperCellframe? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cellframe på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CELL til lokale valutaer

1 Cellframe(CELL) til VND
5,310.367
1 Cellframe(CELL) til AUD
A$0.304718
1 Cellframe(CELL) til GBP
0.149332
1 Cellframe(CELL) til EUR
0.17153
1 Cellframe(CELL) til USD
$0.2018
1 Cellframe(CELL) til MYR
RM0.84756
1 Cellframe(CELL) til TRY
8.350484
1 Cellframe(CELL) til JPY
¥29.6646
1 Cellframe(CELL) til ARS
ARS$297.638856
1 Cellframe(CELL) til RUB
16.8503
1 Cellframe(CELL) til INR
17.776562
1 Cellframe(CELL) til IDR
Rp3,363.331988
1 Cellframe(CELL) til KRW
281.841952
1 Cellframe(CELL) til PHP
11.504618
1 Cellframe(CELL) til EGP
￡E.9.718688
1 Cellframe(CELL) til BRL
R$1.071558
1 Cellframe(CELL) til CAD
C$0.276466
1 Cellframe(CELL) til BDT
24.567132
1 Cellframe(CELL) til NGN
301.642568
1 Cellframe(CELL) til COP
$788.28125
1 Cellframe(CELL) til ZAR
R.3.495176
1 Cellframe(CELL) til UAH
8.338376
1 Cellframe(CELL) til TZS
T.Sh.499.503432
1 Cellframe(CELL) til VES
Bs32.8934
1 Cellframe(CELL) til CLP
$192.719
1 Cellframe(CELL) til PKR
Rs57.278912
1 Cellframe(CELL) til KZT
109.256538
1 Cellframe(CELL) til THB
฿6.419258
1 Cellframe(CELL) til TWD
NT$6.098396
1 Cellframe(CELL) til AED
د.إ0.740606
1 Cellframe(CELL) til CHF
Fr0.159422
1 Cellframe(CELL) til HKD
HK$1.567986
1 Cellframe(CELL) til AMD
֏77.22886
1 Cellframe(CELL) til MAD
.د.م1.820236
1 Cellframe(CELL) til MXN
$3.711102
1 Cellframe(CELL) til SAR
ريال0.75675
1 Cellframe(CELL) til ETB
Br28.972426
1 Cellframe(CELL) til KES
KSh26.068524
1 Cellframe(CELL) til JOD
د.أ0.1430762
1 Cellframe(CELL) til PLN
0.730516
1 Cellframe(CELL) til RON
лв0.869758
1 Cellframe(CELL) til SEK
kr1.898938
1 Cellframe(CELL) til BGN
лв0.334988
1 Cellframe(CELL) til HUF
Ft67.041996
1 Cellframe(CELL) til CZK
4.173224
1 Cellframe(CELL) til KWD
د.ك0.061549
1 Cellframe(CELL) til ILS
0.671994
1 Cellframe(CELL) til BOB
Bs1.394438
1 Cellframe(CELL) til AZN
0.34306
1 Cellframe(CELL) til TJS
SM1.888848
1 Cellframe(CELL) til GEL
0.54486
1 Cellframe(CELL) til AOA
Kz183.954826
1 Cellframe(CELL) til BHD
.د.ب0.0760786
1 Cellframe(CELL) til BMD
$0.2018
1 Cellframe(CELL) til DKK
kr1.28143
1 Cellframe(CELL) til HNL
L5.289178
1 Cellframe(CELL) til MUR
9.149612
1 Cellframe(CELL) til NAD
$3.50123
1 Cellframe(CELL) til NOK
kr2.005892
1 Cellframe(CELL) til NZD
$0.34306
1 Cellframe(CELL) til PAB
B/.0.2018
1 Cellframe(CELL) til PGK
K0.843524
1 Cellframe(CELL) til QAR
ر.ق0.732534
1 Cellframe(CELL) til RSD
дин.20.125514
1 Cellframe(CELL) til UZS
soʻm2,491.356206
1 Cellframe(CELL) til ALL
L16.640428
1 Cellframe(CELL) til ANG
ƒ0.361222
1 Cellframe(CELL) til AWG
ƒ0.36324
1 Cellframe(CELL) til BBD
$0.4036
1 Cellframe(CELL) til BAM
KM0.334988
1 Cellframe(CELL) til BIF
Fr602.373
1 Cellframe(CELL) til BND
$0.258304
1 Cellframe(CELL) til BSD
$0.2018
1 Cellframe(CELL) til JMD
$32.370738
1 Cellframe(CELL) til KHR
810.440908
1 Cellframe(CELL) til KMF
Fr84.3524
1 Cellframe(CELL) til LAK
4,386.956434
1 Cellframe(CELL) til LKR
Rs61.040464
1 Cellframe(CELL) til MDL
L3.3297
1 Cellframe(CELL) til MGA
Ar892.918586
1 Cellframe(CELL) til MOP
P1.616418
1 Cellframe(CELL) til MVR
3.08754
1 Cellframe(CELL) til MWK
MK350.346998
1 Cellframe(CELL) til MZN
MT12.89502
1 Cellframe(CELL) til NPR
Rs28.437656
1 Cellframe(CELL) til PYG
1,441.2556
1 Cellframe(CELL) til RWF
Fr292.4082
1 Cellframe(CELL) til SBD
$1.65476
1 Cellframe(CELL) til SCR
2.891794
1 Cellframe(CELL) til SRD
$7.686562
1 Cellframe(CELL) til SVC
$1.76575
1 Cellframe(CELL) til SZL
L3.50123
1 Cellframe(CELL) til TMT
m0.7063
1 Cellframe(CELL) til TND
د.ت0.587238
1 Cellframe(CELL) til TTD
$1.366186
1 Cellframe(CELL) til UGX
Sh707.9144
1 Cellframe(CELL) til XAF
Fr112.6044
1 Cellframe(CELL) til XCD
$0.54486
1 Cellframe(CELL) til XOF
Fr112.6044
1 Cellframe(CELL) til XPF
Fr20.3818
1 Cellframe(CELL) til BWP
P2.687976
1 Cellframe(CELL) til BZD
$0.405618
1 Cellframe(CELL) til CVE
$18.924804
1 Cellframe(CELL) til DJF
Fr35.7186
1 Cellframe(CELL) til DOP
$12.515636
1 Cellframe(CELL) til DZD
د.ج26.145208
1 Cellframe(CELL) til FJD
$0.45405
1 Cellframe(CELL) til GNF
Fr1,754.651
1 Cellframe(CELL) til GTQ
Q1.545788
1 Cellframe(CELL) til GYD
$42.234722
1 Cellframe(CELL) til ISK
kr24.4178

Cellframe Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cellframe, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Cellframe nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Cellframe

Hvor mye er Cellframe (CELL) verdt i dag?
Live CELL prisen i USD er 0.2018 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CELL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CELL til USD er $ 0.2018. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cellframe?
Markedsverdien for CELL er $ 5.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CELL?
Den sirkulerende forsyningen av CELL er 28.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCELL ?
CELL oppnådde en ATH-pris på 13.189931682469501 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CELL?
CELL så en ATL-pris på 0.12761940186248863 USD.
Hva er handelsvolumet til CELL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CELL er $ 65.93K USD.
Vil CELL gå høyere i år?
CELL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CELL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:55:45 (UTC+8)

Cellframe (CELL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CELL-til-USD-kalkulator

Beløp

CELL
CELL
USD
USD

1 CELL = 0.2018 USD

Handle CELL

CELLUSDT
$0.2018
$0.2018$0.2018
+0.49%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker