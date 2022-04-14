Simons Cat (CAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Simons Cat (CAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Simons Cat (CAT) Informasjon Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Offisiell nettside: https://www.simonscat.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.simonscat.xyz/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Kjøp CAT nå!

Simons Cat (CAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Simons Cat (CAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.52M $ 59.52M $ 59.52M Total forsyning: $ 8.10T $ 8.10T $ 8.10T Sirkulerende forsyning: $ 7.40T $ 7.40T $ 7.40T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 72.37M $ 72.37M $ 72.37M All-time high: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 All-Time Low: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Nåværende pris: $ 0.000008041 $ 0.000008041 $ 0.000008041 Lær mer om Simons Cat (CAT) pris

Simons Cat (CAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Simons Cat (CAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATs tokenomics, kan du utforske CAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CAT Interessert i å legge til Simons Cat (CAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CAT på MEXC nå!

Simons Cat (CAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CAT nå!

CAT prisforutsigelse Vil du vite hvor CAT kan være på vei? Vår CAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!