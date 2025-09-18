Dagens Simons Cat livepris er 0.000008021 USD. Spor prisoppdateringer for CAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Simons Cat livepris er 0.000008021 USD. Spor prisoppdateringer for CAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CAT

CAT Prisinformasjon

CAT teknisk dokument

CAT Offisiell nettside

CAT tokenomics

CAT Prisprognose

CAT-historikk

CAT Kjøpeguide

CAT-til-fiat-valutakonverter

CAT Spot

CAT USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Simons Cat Logo

Simons Cat Pris(CAT)

1 CAT til USD livepris:

$0.000008003
$0.000008003$0.000008003
+0.51%1D
USD
Simons Cat (CAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:07:55 (UTC+8)

Simons Cat (CAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000007886
$ 0.000007886$ 0.000007886
24 timer lav
$ 0.000008544
$ 0.000008544$ 0.000008544
24 timer høy

$ 0.000007886
$ 0.000007886$ 0.000007886

$ 0.000008544
$ 0.000008544$ 0.000008544

$ 0.000068714136044313
$ 0.000068714136044313$ 0.000068714136044313

$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533$ 0.000004169382505533

+1.35%

+0.51%

+1.94%

+1.94%

Simons Cat (CAT) sanntidsprisen er $ 0.000008021. I løpet av de siste 24 timene har CAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000007886 og et toppnivå på $ 0.000008544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAT er $ 0.000068714136044313, mens den rekordlave prisen er $ 0.000004169382505533.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAT endret seg med +1.35% i løpet av den siste timen, +0.51% over 24 timer og +1.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Simons Cat (CAT) Markedsinformasjon

No.533

$ 58.51M
$ 58.51M$ 58.51M

$ 111.95K
$ 111.95K$ 111.95K

$ 72.19M
$ 72.19M$ 72.19M

7.30T
7.30T 7.30T

9,000,000,000,000
9,000,000,000,000 9,000,000,000,000

8,098,242,058,479.04
8,098,242,058,479.04 8,098,242,058,479.04

81.05%

BSC

Nåværende markedsverdi på Simons Cat er $ 58.51M, med et 24-timers handelsvolum på $ 111.95K. Den sirkulerende forsyningen på CAT er 7.30T, med en total tilgang på 8098242058479.04. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.19M.

Simons Cat (CAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Simons Cat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000004061+0.51%
30 dager$ +0.000000165+2.10%
60 dager$ -0.000001138-12.43%
90 dager$ +0.000002302+40.25%
Simons Cat Prisendring i dag

I dag registrerte CAT en endring på $ +0.00000004061 (+0.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Simons Cat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000000165 (+2.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Simons Cat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CAT en endring på $ -0.000001138 (-12.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Simons Cat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000002302+40.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Simons Cat (CAT)?

Sjekk ut Simons Cat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Simons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Simons Cat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Simons Cat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Simons Cat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Simons Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Simons Cat (CAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Simons Cat (CAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Simons Cat.

Sjekk Simons Catprisprognosen nå!

Simons Cat (CAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Simons Cat (CAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Simons Cat (CAT)

Leter du etter hvordan du kjøperSimons Cat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Simons Cat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CAT til lokale valutaer

1 Simons Cat(CAT) til VND
0.211072615
1 Simons Cat(CAT) til AUD
A$0.00001211171
1 Simons Cat(CAT) til GBP
0.00000593554
1 Simons Cat(CAT) til EUR
0.00000681785
1 Simons Cat(CAT) til USD
$0.000008021
1 Simons Cat(CAT) til MYR
RM0.0000336882
1 Simons Cat(CAT) til TRY
0.00033182877
1 Simons Cat(CAT) til JPY
¥0.001179087
1 Simons Cat(CAT) til ARS
ARS$0.01183033332
1 Simons Cat(CAT) til RUB
0.0006697535
1 Simons Cat(CAT) til INR
0.00070648968
1 Simons Cat(CAT) til IDR
Rp0.13368327986
1 Simons Cat(CAT) til KRW
0.01120244944
1 Simons Cat(CAT) til PHP
0.00045775847
1 Simons Cat(CAT) til EGP
￡E.0.00038629136
1 Simons Cat(CAT) til BRL
R$0.00004267172
1 Simons Cat(CAT) til CAD
C$0.00001098877
1 Simons Cat(CAT) til BDT
0.00097647654
1 Simons Cat(CAT) til NGN
0.01198946996
1 Simons Cat(CAT) til COP
$0.03133203125
1 Simons Cat(CAT) til ZAR
R.0.00013916435
1 Simons Cat(CAT) til UAH
0.00033142772
1 Simons Cat(CAT) til TZS
T.Sh.0.01985390004
1 Simons Cat(CAT) til VES
Bs0.001307423
1 Simons Cat(CAT) til CLP
$0.007660055
1 Simons Cat(CAT) til PKR
Rs0.00227668064
1 Simons Cat(CAT) til KZT
0.00434264961
1 Simons Cat(CAT) til THB
฿0.00025538864
1 Simons Cat(CAT) til TWD
NT$0.00024247483
1 Simons Cat(CAT) til AED
د.إ0.00002943707
1 Simons Cat(CAT) til CHF
Fr0.00000633659
1 Simons Cat(CAT) til HKD
HK$0.00006232317
1 Simons Cat(CAT) til AMD
֏0.0030696367
1 Simons Cat(CAT) til MAD
.د.م0.00007234942
1 Simons Cat(CAT) til MXN
$0.00014742598
1 Simons Cat(CAT) til SAR
ريال0.00003007875
1 Simons Cat(CAT) til ETB
Br0.00115157497
1 Simons Cat(CAT) til KES
KSh0.00103615278
1 Simons Cat(CAT) til JOD
د.أ0.000005686889
1 Simons Cat(CAT) til PLN
0.00002903602
1 Simons Cat(CAT) til RON
лв0.00003457051
1 Simons Cat(CAT) til SEK
kr0.0000753974
1 Simons Cat(CAT) til BGN
лв0.00001331486
1 Simons Cat(CAT) til HUF
Ft0.00266561893
1 Simons Cat(CAT) til CZK
0.00016571386
1 Simons Cat(CAT) til KWD
د.ك0.000002446405
1 Simons Cat(CAT) til ILS
0.00002670993
1 Simons Cat(CAT) til BOB
Bs0.00005542511
1 Simons Cat(CAT) til AZN
0.0000136357
1 Simons Cat(CAT) til TJS
SM0.00007507656
1 Simons Cat(CAT) til GEL
0.0000216567
1 Simons Cat(CAT) til AOA
Kz0.00731170297
1 Simons Cat(CAT) til BHD
.د.ب0.000003023917
1 Simons Cat(CAT) til BMD
$0.000008021
1 Simons Cat(CAT) til DKK
kr0.00005093335
1 Simons Cat(CAT) til HNL
L0.00021023041
1 Simons Cat(CAT) til MUR
0.00036367214
1 Simons Cat(CAT) til NAD
$0.00013916435
1 Simons Cat(CAT) til NOK
kr0.00007972874
1 Simons Cat(CAT) til NZD
$0.0000136357
1 Simons Cat(CAT) til PAB
B/.0.000008021
1 Simons Cat(CAT) til PGK
K0.00003352778
1 Simons Cat(CAT) til QAR
ر.ق0.00002911623
1 Simons Cat(CAT) til RSD
дин.0.0007996937
1 Simons Cat(CAT) til UZS
soʻm0.09902461907
1 Simons Cat(CAT) til ALL
L0.00066141166
1 Simons Cat(CAT) til ANG
ƒ0.00001435759
1 Simons Cat(CAT) til AWG
ƒ0.0000144378
1 Simons Cat(CAT) til BBD
$0.000016042
1 Simons Cat(CAT) til BAM
KM0.00001331486
1 Simons Cat(CAT) til BIF
Fr0.023942685
1 Simons Cat(CAT) til BND
$0.00001026688
1 Simons Cat(CAT) til BSD
$0.000008021
1 Simons Cat(CAT) til JMD
$0.00128664861
1 Simons Cat(CAT) til KHR
0.03221281726
1 Simons Cat(CAT) til KMF
Fr0.003352778
1 Simons Cat(CAT) til LAK
0.17436956173
1 Simons Cat(CAT) til LKR
Rs0.00242619208
1 Simons Cat(CAT) til MDL
L0.0001323465
1 Simons Cat(CAT) til MGA
Ar0.03549108017
1 Simons Cat(CAT) til MOP
P0.00006424821
1 Simons Cat(CAT) til MVR
0.0001227213
1 Simons Cat(CAT) til MWK
MK0.01392533831
1 Simons Cat(CAT) til MZN
MT0.0005125419
1 Simons Cat(CAT) til NPR
Rs0.00113031932
1 Simons Cat(CAT) til PYG
0.057285982
1 Simons Cat(CAT) til RWF
Fr0.011622429
1 Simons Cat(CAT) til SBD
$0.0000657722
1 Simons Cat(CAT) til SCR
0.00012207962
1 Simons Cat(CAT) til SRD
$0.00030551989
1 Simons Cat(CAT) til SVC
$0.00007018375
1 Simons Cat(CAT) til SZL
L0.00013916435
1 Simons Cat(CAT) til TMT
m0.0000280735
1 Simons Cat(CAT) til TND
د.ت0.00002334111
1 Simons Cat(CAT) til TTD
$0.00005430217
1 Simons Cat(CAT) til UGX
Sh0.028137668
1 Simons Cat(CAT) til XAF
Fr0.004475718
1 Simons Cat(CAT) til XCD
$0.0000216567
1 Simons Cat(CAT) til XOF
Fr0.004475718
1 Simons Cat(CAT) til XPF
Fr0.000810121
1 Simons Cat(CAT) til BWP
P0.00010683972
1 Simons Cat(CAT) til BZD
$0.00001612221
1 Simons Cat(CAT) til CVE
$0.00075220938
1 Simons Cat(CAT) til DJF
Fr0.001427738
1 Simons Cat(CAT) til DOP
$0.00049746242
1 Simons Cat(CAT) til DZD
د.ج0.00103936118
1 Simons Cat(CAT) til FJD
$0.00001804725
1 Simons Cat(CAT) til GNF
Fr0.069742595
1 Simons Cat(CAT) til GTQ
Q0.00006144086
1 Simons Cat(CAT) til GYD
$0.00167871509
1 Simons Cat(CAT) til ISK
kr0.000970541

Simons Cat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Simons Cat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Simons Cat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Simons Cat

Hvor mye er Simons Cat (CAT) verdt i dag?
Live CAT prisen i USD er 0.000008021 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CAT til USD er $ 0.000008021. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Simons Cat?
Markedsverdien for CAT er $ 58.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CAT?
Den sirkulerende forsyningen av CAT er 7.30T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAT ?
CAT oppnådde en ATH-pris på 0.000068714136044313 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CAT?
CAT så en ATL-pris på 0.000004169382505533 USD.
Hva er handelsvolumet til CAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAT er $ 111.95K USD.
Vil CAT gå høyere i år?
CAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:07:55 (UTC+8)

Simons Cat (CAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CAT-til-USD-kalkulator

Beløp

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0.000008021 USD

Handle CAT

CATUSDT
$0.000008003
$0.000008003$0.000008003
+0.59%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker