CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.

CARV er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CARV investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk CARV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om CARV på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CARV kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CARV Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CARV (CARV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CARV (CARV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CARV.

Sjekk CARVprisprognosen nå!

CARV (CARV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CARV (CARV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CARV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CARV (CARV)

Leter du etter hvordan du kjøperCARV? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CARV på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om CARV Hvor mye er CARV (CARV) verdt i dag? Live CARV prisen i USD er 0.3056 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CARV-til-USD-pris? $ 0.3056 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CARV til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for CARV? Markedsverdien for CARV er $ 90.22M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CARV? Den sirkulerende forsyningen av CARV er 295.21M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCARV ? CARV oppnådde en ATH-pris på 1.3970622423614902 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CARV? CARV så en ATL-pris på 0.21776804352245696 USD . Hva er handelsvolumet til CARV? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CARV er $ 64.09K USD . Vil CARV gå høyere i år? CARV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CARV prisprognosen for en mer grundig analyse.

CARV (CARV) Viktige bransjeoppdateringer

