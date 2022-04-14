CARV (CARV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CARV (CARV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CARV (CARV) Informasjon CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Offisiell nettside: https://carv.io Teknisk dokument: https://docs.carv.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Kjøp CARV nå!

CARV (CARV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CARV (CARV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 90.25M $ 90.25M $ 90.25M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 295.21M $ 295.21M $ 295.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 305.70M $ 305.70M $ 305.70M All-time high: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 All-Time Low: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 Nåværende pris: $ 0.3057 $ 0.3057 $ 0.3057 Lær mer om CARV (CARV) pris

CARV (CARV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CARV (CARV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CARV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CARV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CARVs tokenomics, kan du utforske CARV tokenets livepris!

CARV (CARV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CARV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CARV nå!

CARV prisforutsigelse Vil du vite hvor CARV kan være på vei? Vår CARV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CARV tokenets prisforutsigelse nå!

