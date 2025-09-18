Dagens Calcify Tech livepris er 0.03443 USD. Spor prisoppdateringer for CALCIFY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CALCIFY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Calcify Tech livepris er 0.03443 USD. Spor prisoppdateringer for CALCIFY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CALCIFY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Calcify Tech

Calcify Tech Pris(CALCIFY)

$0.03443
$0.03443
+0.20%1D
Calcify Tech (CALCIFY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:07:10 (UTC+8)

Calcify Tech (CALCIFY) Prisinformasjon (USD)

$ 0.03366
$ 0.03366
$ 0.03443
$ 0.03443
$ 0.03366
$ 0.03366

$ 0.03443
$ 0.03443

+1.05%

+0.20%

-2.99%

-2.99%

Calcify Tech (CALCIFY) sanntidsprisen er $ 0.03443. I løpet av de siste 24 timene har CALCIFY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03366 og et toppnivå på $ 0.03443, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CALCIFY er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CALCIFY endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -2.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

--
----

$ 52.18K
$ 52.18K

$ 72.30M
$ 72.30M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000

Nåværende markedsverdi på Calcify Tech er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.18K. Den sirkulerende forsyningen på CALCIFY er --, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.30M.

Calcify Tech (CALCIFY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Calcify Tech for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000687+0.20%
30 dager$ -0.00904-20.80%
60 dager$ -0.02292-39.97%
90 dager$ -0.39145-91.92%
Calcify Tech Prisendring i dag

I dag registrerte CALCIFY en endring på $ +0.0000687 (+0.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Calcify Tech 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00904 (-20.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Calcify Tech 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CALCIFY en endring på $ -0.02292 (-39.97%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Calcify Tech 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.39145-91.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Calcify Tech (CALCIFY)?

Sjekk ut Calcify Tech Prishistorikk-siden nå.

Hva er Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Calcify Tech er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Calcify Tech investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk CALCIFY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Calcify Tech på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Calcify Tech kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Calcify Tech Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Calcify Tech (CALCIFY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Calcify Tech (CALCIFY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Calcify Tech.

Sjekk Calcify Techprisprognosen nå!

Calcify Tech (CALCIFY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Calcify Tech (CALCIFY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CALCIFY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Calcify Tech (CALCIFY)

Leter du etter hvordan du kjøperCalcify Tech? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Calcify Tech på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av Calcify Tech, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Calcify Tech nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Calcify Tech

Hvor mye er Calcify Tech (CALCIFY) verdt i dag?
Live CALCIFY prisen i USD er 0.03443 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CALCIFY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CALCIFY til USD er $ 0.03443. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Calcify Tech?
Markedsverdien for CALCIFY er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CALCIFY?
Den sirkulerende forsyningen av CALCIFY er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCALCIFY ?
CALCIFY oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CALCIFY?
CALCIFY så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til CALCIFY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CALCIFY er $ 52.18K USD.
Vil CALCIFY gå høyere i år?
CALCIFY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CALCIFY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:07:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

