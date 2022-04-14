Bazaars (BZR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bazaars (BZR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bazaars (BZR) Informasjon Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. Offisiell nettside: https://bazaars.io/ Teknisk dokument: https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f

Bazaars (BZR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bazaars (BZR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 555.56M $ 555.56M $ 555.56M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.68B $ 28.68B $ 28.68B All-time high: $ 59.437 $ 59.437 $ 59.437 All-Time Low: $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 Nåværende pris: $ 51.617 $ 51.617 $ 51.617 Lær mer om Bazaars (BZR) pris

Bazaars (BZR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bazaars (BZR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BZR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BZR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BZRs tokenomics, kan du utforske BZR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BZR Interessert i å legge til Bazaars (BZR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BZR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Bazaars (BZR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BZR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BZR nå!

BZR prisforutsigelse Vil du vite hvor BZR kan være på vei? Vår BZR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BZR tokenets prisforutsigelse nå!

