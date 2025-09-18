Dagens Bazaars livepris er 53.437 USD. Spor prisoppdateringer for BZR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BZR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bazaars livepris er 53.437 USD. Spor prisoppdateringer for BZR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BZR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bazaars Logo

Bazaars Pris(BZR)

$53.437
-0.47%1D
Bazaars (BZR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:37:12 (UTC+8)

Bazaars (BZR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.27%

-0.47%

-1.25%

-1.25%

Bazaars (BZR) sanntidsprisen er $ 53.437. I løpet av de siste 24 timene har BZR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 53.288 og et toppnivå på $ 55.464, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BZR er $ 59.32241864458968, mens den rekordlave prisen er $ 0.4699371577628876.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BZR endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -1.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bazaars (BZR) Markedsinformasjon

No.3736

$ 0.00
$ 324.15K
$ 29.69B
0.00
555,555,555.5555556
555,555,555
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Bazaars er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 324.15K. Den sirkulerende forsyningen på BZR er 0.00, med en total tilgang på 555555555. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.69B.

Bazaars (BZR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bazaars for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.25234-0.47%
30 dager$ +1.937+3.76%
60 dager$ +1.14+2.17%
90 dager$ +24.701+85.95%
Bazaars Prisendring i dag

I dag registrerte BZR en endring på $ -0.25234 (-0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bazaars 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +1.937 (+3.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bazaars 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BZR en endring på $ +1.14 (+2.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bazaars 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +24.701+85.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bazaars (BZR)?

Sjekk ut Bazaars Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Bazaars er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bazaars investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BZR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bazaars på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bazaars kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bazaars Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bazaars (BZR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bazaars (BZR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bazaars.

Sjekk Bazaarsprisprognosen nå!

Bazaars (BZR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bazaars (BZR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BZR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bazaars (BZR)

Leter du etter hvordan du kjøperBazaars? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bazaars på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BZR til lokale valutaer

Bazaars Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bazaars, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bazaars nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bazaars

Hvor mye er Bazaars (BZR) verdt i dag?
Live BZR prisen i USD er 53.437 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BZR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BZR til USD er $ 53.437. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bazaars?
Markedsverdien for BZR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BZR?
Den sirkulerende forsyningen av BZR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBZR ?
BZR oppnådde en ATH-pris på 59.32241864458968 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BZR?
BZR så en ATL-pris på 0.4699371577628876 USD.
Hva er handelsvolumet til BZR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BZR er $ 324.15K USD.
Vil BZR gå høyere i år?
BZR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BZR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:37:12 (UTC+8)

Bazaars (BZR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

