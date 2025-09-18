Dagens Bovine Verse Game livepris er 0.15006 USD. Spor prisoppdateringer for BVG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BVG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bovine Verse Game livepris er 0.15006 USD. Spor prisoppdateringer for BVG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BVG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bovine Verse Game Logo

Bovine Verse Game Pris(BVG)

1 BVG til USD livepris:

$0.15006
$0.15006$0.15006
-3.40%1D
USD
Bovine Verse Game (BVG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:23:14 (UTC+8)

Bovine Verse Game (BVG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.14004
$ 0.14004$ 0.14004
24 timer lav
$ 0.21112
$ 0.21112$ 0.21112
24 timer høy

$ 0.14004
$ 0.14004$ 0.14004

$ 0.21112
$ 0.21112$ 0.21112

--
----

--
----

+0.02%

-3.40%

+75.36%

+75.36%

Bovine Verse Game (BVG) sanntidsprisen er $ 0.15006. I løpet av de siste 24 timene har BVG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.14004 og et toppnivå på $ 0.21112, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BVG er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BVG endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.40% over 24 timer og +75.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bovine Verse Game (BVG) Markedsinformasjon

--
----

$ 6.16K
$ 6.16K$ 6.16K

$ 150.06M
$ 150.06M$ 150.06M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Bovine Verse Game er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.16K. Den sirkulerende forsyningen på BVG er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 150.06M.

Bovine Verse Game (BVG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bovine Verse Game for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0052816-3.40%
30 dager$ +0.06573+77.94%
60 dager$ +0.07276+94.12%
90 dager$ +0.06588+78.26%
Bovine Verse Game Prisendring i dag

I dag registrerte BVG en endring på $ -0.0052816 (-3.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bovine Verse Game 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.06573 (+77.94%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bovine Verse Game 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BVG en endring på $ +0.07276 (+94.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bovine Verse Game 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.06588+78.26% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bovine Verse Game (BVG)?

Sjekk ut Bovine Verse Game Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Bovine Verse Game er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk BVG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bovine Verse Game på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bovine Verse Game kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bovine Verse Game Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bovine Verse Game (BVG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bovine Verse Game (BVG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bovine Verse Game.

Sjekk Bovine Verse Gameprisprognosen nå!

Bovine Verse Game (BVG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bovine Verse Game (BVG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BVG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bovine Verse Game (BVG)

Leter du etter hvordan du kjøperBovine Verse Game? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bovine Verse Game på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BVG til lokale valutaer

Bovine Verse Game Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bovine Verse Game, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bovine Verse Game nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bovine Verse Game

Hvor mye er Bovine Verse Game (BVG) verdt i dag?
Live BVG prisen i USD er 0.15006 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BVG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BVG til USD er $ 0.15006. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bovine Verse Game?
Markedsverdien for BVG er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BVG?
Den sirkulerende forsyningen av BVG er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBVG ?
BVG oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BVG?
BVG så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BVG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BVG er $ 6.16K USD.
Vil BVG gå høyere i år?
BVG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BVG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:23:14 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

