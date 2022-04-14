Bovine Verse Game (BVG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bovine Verse Game (BVG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bovine Verse Game (BVG) Informasjon BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Offisiell nettside: https://www.bovine-verse.games/ Teknisk dokument: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Kjøp BVG nå!

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bovine Verse Game (BVG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 122.10M $ 122.10M $ 122.10M All-time high: $ 3.24999 $ 3.24999 $ 3.24999 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 Lær mer om Bovine Verse Game (BVG) pris

Bovine Verse Game (BVG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bovine Verse Game (BVG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BVG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BVG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BVGs tokenomics, kan du utforske BVG tokenets livepris!

