Dagens Boundless Network livepris er 0.000379 USD. Spor prisoppdateringer for BUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Boundless Network livepris er 0.000379 USD. Spor prisoppdateringer for BUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BUN

BUN Prisinformasjon

BUN teknisk dokument

BUN Offisiell nettside

BUN tokenomics

BUN Prisprognose

BUN-historikk

BUN Kjøpeguide

BUN-til-fiat-valutakonverter

BUN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Boundless Network Logo

Boundless Network Pris(BUN)

1 BUN til USD livepris:

$0.000379
$0.000379$0.000379
0.00%1D
USD
Boundless Network (BUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:22:44 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000362
$ 0.000362$ 0.000362
24 timer lav
$ 0.000379
$ 0.000379$ 0.000379
24 timer høy

$ 0.000362
$ 0.000362$ 0.000362

$ 0.000379
$ 0.000379$ 0.000379

$ 0.00301676607760159
$ 0.00301676607760159$ 0.00301676607760159

$ 0.0003126518922398
$ 0.0003126518922398$ 0.0003126518922398

0.00%

0.00%

-7.79%

-7.79%

Boundless Network (BUN) sanntidsprisen er $ 0.000379. I løpet av de siste 24 timene har BUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000362 og et toppnivå på $ 0.000379, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUN er $ 0.00301676607760159, mens den rekordlave prisen er $ 0.0003126518922398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -7.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boundless Network (BUN) Markedsinformasjon

No.5619

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 118.78
$ 118.78$ 118.78

$ 379.00K
$ 379.00K$ 379.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Boundless Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 118.78. Den sirkulerende forsyningen på BUN er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 379.00K.

Boundless Network (BUN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Boundless Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000175-31.59%
60 dager$ -0.000533-58.45%
90 dager$ -0.00063-62.44%
Boundless Network Prisendring i dag

I dag registrerte BUN en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Boundless Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000175 (-31.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Boundless Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BUN en endring på $ -0.000533 (-58.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Boundless Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00063-62.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Boundless Network (BUN)?

Sjekk ut Boundless Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Boundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Boundless Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BUN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Boundless Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Boundless Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Boundless Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Boundless Network (BUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Boundless Network (BUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Boundless Network.

Sjekk Boundless Networkprisprognosen nå!

Boundless Network (BUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Boundless Network (BUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Boundless Network (BUN)

Leter du etter hvordan du kjøperBoundless Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Boundless Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BUN til lokale valutaer

1 Boundless Network(BUN) til VND
9.973385
1 Boundless Network(BUN) til AUD
A$0.00057229
1 Boundless Network(BUN) til GBP
0.00028046
1 Boundless Network(BUN) til EUR
0.00032215
1 Boundless Network(BUN) til USD
$0.000379
1 Boundless Network(BUN) til MYR
RM0.0015918
1 Boundless Network(BUN) til TRY
0.01567923
1 Boundless Network(BUN) til JPY
¥0.055713
1 Boundless Network(BUN) til ARS
ARS$0.55899468
1 Boundless Network(BUN) til RUB
0.0316465
1 Boundless Network(BUN) til INR
0.03338611
1 Boundless Network(BUN) til IDR
Rp6.31666414
1 Boundless Network(BUN) til KRW
0.52932656
1 Boundless Network(BUN) til PHP
0.02161816
1 Boundless Network(BUN) til EGP
￡E.0.01825264
1 Boundless Network(BUN) til BRL
R$0.00201628
1 Boundless Network(BUN) til CAD
C$0.00051923
1 Boundless Network(BUN) til BDT
0.04613946
1 Boundless Network(BUN) til NGN
0.56651404
1 Boundless Network(BUN) til COP
$1.47470795
1 Boundless Network(BUN) til ZAR
R.0.00656807
1 Boundless Network(BUN) til UAH
0.01566028
1 Boundless Network(BUN) til TZS
T.Sh.0.93811596
1 Boundless Network(BUN) til VES
Bs0.061777
1 Boundless Network(BUN) til CLP
$0.361945
1 Boundless Network(BUN) til PKR
Rs0.10757536
1 Boundless Network(BUN) til KZT
0.20519439
1 Boundless Network(BUN) til THB
฿0.01205599
1 Boundless Network(BUN) til TWD
NT$0.01145338
1 Boundless Network(BUN) til AED
د.إ0.00139093
1 Boundless Network(BUN) til CHF
Fr0.00029941
1 Boundless Network(BUN) til HKD
HK$0.00294483
1 Boundless Network(BUN) til AMD
֏0.1450433
1 Boundless Network(BUN) til MAD
.د.م0.00341858
1 Boundless Network(BUN) til MXN
$0.0069736
1 Boundless Network(BUN) til SAR
ريال0.00142125
1 Boundless Network(BUN) til ETB
Br0.05441303
1 Boundless Network(BUN) til KES
KSh0.04895922
1 Boundless Network(BUN) til JOD
د.أ0.000268711
1 Boundless Network(BUN) til PLN
0.00137198
1 Boundless Network(BUN) til RON
лв0.00163349
1 Boundless Network(BUN) til SEK
kr0.0035626
1 Boundless Network(BUN) til BGN
лв0.00062914
1 Boundless Network(BUN) til HUF
Ft0.12595307
1 Boundless Network(BUN) til CZK
0.00782635
1 Boundless Network(BUN) til KWD
د.ك0.000115595
1 Boundless Network(BUN) til ILS
0.00126207
1 Boundless Network(BUN) til BOB
Bs0.00261889
1 Boundless Network(BUN) til AZN
0.0006443
1 Boundless Network(BUN) til TJS
SM0.00354744
1 Boundless Network(BUN) til GEL
0.0010233
1 Boundless Network(BUN) til AOA
Kz0.34548503
1 Boundless Network(BUN) til BHD
.د.ب0.000142883
1 Boundless Network(BUN) til BMD
$0.000379
1 Boundless Network(BUN) til DKK
kr0.00240665
1 Boundless Network(BUN) til HNL
L0.00993359
1 Boundless Network(BUN) til MUR
0.01718386
1 Boundless Network(BUN) til NAD
$0.00657565
1 Boundless Network(BUN) til NOK
kr0.00376726
1 Boundless Network(BUN) til NZD
$0.0006443
1 Boundless Network(BUN) til PAB
B/.0.000379
1 Boundless Network(BUN) til PGK
K0.00158422
1 Boundless Network(BUN) til QAR
ر.ق0.00137577
1 Boundless Network(BUN) til RSD
дин.0.0377863
1 Boundless Network(BUN) til UZS
soʻm4.67900893
1 Boundless Network(BUN) til ALL
L0.03125234
1 Boundless Network(BUN) til ANG
ƒ0.00067841
1 Boundless Network(BUN) til AWG
ƒ0.0006822
1 Boundless Network(BUN) til BBD
$0.000758
1 Boundless Network(BUN) til BAM
KM0.00062914
1 Boundless Network(BUN) til BIF
Fr1.131315
1 Boundless Network(BUN) til BND
$0.00048512
1 Boundless Network(BUN) til BSD
$0.000379
1 Boundless Network(BUN) til JMD
$0.06079539
1 Boundless Network(BUN) til KHR
1.52208674
1 Boundless Network(BUN) til KMF
Fr0.158422
1 Boundless Network(BUN) til LAK
8.23913027
1 Boundless Network(BUN) til LKR
Rs0.11463992
1 Boundless Network(BUN) til MDL
L0.0062535
1 Boundless Network(BUN) til MGA
Ar1.67698783
1 Boundless Network(BUN) til MOP
P0.00303579
1 Boundless Network(BUN) til MVR
0.0057987
1 Boundless Network(BUN) til MWK
MK0.65798569
1 Boundless Network(BUN) til MZN
MT0.0242181
1 Boundless Network(BUN) til NPR
Rs0.05340868
1 Boundless Network(BUN) til PYG
2.706818
1 Boundless Network(BUN) til RWF
Fr0.549171
1 Boundless Network(BUN) til SBD
$0.0031078
1 Boundless Network(BUN) til SCR
0.00543486
1 Boundless Network(BUN) til SRD
$0.01443611
1 Boundless Network(BUN) til SVC
$0.00331625
1 Boundless Network(BUN) til SZL
L0.00657565
1 Boundless Network(BUN) til TMT
m0.0013265
1 Boundless Network(BUN) til TND
د.ت0.00110289
1 Boundless Network(BUN) til TTD
$0.00256583
1 Boundless Network(BUN) til UGX
Sh1.329532
1 Boundless Network(BUN) til XAF
Fr0.211482
1 Boundless Network(BUN) til XCD
$0.0010233
1 Boundless Network(BUN) til XOF
Fr0.211482
1 Boundless Network(BUN) til XPF
Fr0.038279
1 Boundless Network(BUN) til BWP
P0.00504828
1 Boundless Network(BUN) til BZD
$0.00076179
1 Boundless Network(BUN) til CVE
$0.03554262
1 Boundless Network(BUN) til DJF
Fr0.067462
1 Boundless Network(BUN) til DOP
$0.02350558
1 Boundless Network(BUN) til DZD
د.ج0.04910324
1 Boundless Network(BUN) til FJD
$0.00085275
1 Boundless Network(BUN) til GNF
Fr3.295405
1 Boundless Network(BUN) til GTQ
Q0.00290314
1 Boundless Network(BUN) til GYD
$0.07932091
1 Boundless Network(BUN) til ISK
kr0.045859

Boundless Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Boundless Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Boundless Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Boundless Network

Hvor mye er Boundless Network (BUN) verdt i dag?
Live BUN prisen i USD er 0.000379 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUN til USD er $ 0.000379. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Boundless Network?
Markedsverdien for BUN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUN?
Den sirkulerende forsyningen av BUN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUN ?
BUN oppnådde en ATH-pris på 0.00301676607760159 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUN?
BUN så en ATL-pris på 0.0003126518922398 USD.
Hva er handelsvolumet til BUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUN er $ 118.78 USD.
Vil BUN gå høyere i år?
BUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:22:44 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BUN-til-USD-kalkulator

Beløp

BUN
BUN
USD
USD

1 BUN = 0.000379 USD

Handle BUN

BUNUSDT
$0.000379
$0.000379$0.000379
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker