Hva er Boundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Boundless Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BUN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Boundless Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Boundless Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Boundless Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Boundless Network (BUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Boundless Network (BUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Boundless Network.

Sjekk Boundless Networkprisprognosen nå!

Boundless Network (BUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Boundless Network (BUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Boundless Network (BUN)

Leter du etter hvordan du kjøperBoundless Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Boundless Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BUN til lokale valutaer

Prøv konverting

Boundless Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Boundless Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Boundless Network Hvor mye er Boundless Network (BUN) verdt i dag? Live BUN prisen i USD er 0.000379 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BUN-til-USD-pris? $ 0.000379 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BUN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Boundless Network? Markedsverdien for BUN er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BUN? Den sirkulerende forsyningen av BUN er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUN ? BUN oppnådde en ATH-pris på 0.00301676607760159 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BUN? BUN så en ATL-pris på 0.0003126518922398 USD . Hva er handelsvolumet til BUN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUN er $ 118.78 USD . Vil BUN gå høyere i år? BUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Boundless Network (BUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?