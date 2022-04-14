Boundless Network (BUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Boundless Network (BUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Boundless Network (BUN) Informasjon The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability. Offisiell nettside: https://www.bunetwork.org/en, https://www.burritowallet.com/en Teknisk dokument: https://bunetwork.gitbook.io/bundaodocs Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xdf296EA217AEC7e118FafA9b2Ce20d0cFccd2EaF Kjøp BUN nå!

Boundless Network (BUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Boundless Network (BUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 370.00K $ 370.00K $ 370.00K All-time high: $ 1.264 $ 1.264 $ 1.264 All-Time Low: $ 0.0003126518922398 $ 0.0003126518922398 $ 0.0003126518922398 Nåværende pris: $ 0.00037 $ 0.00037 $ 0.00037 Lær mer om Boundless Network (BUN) pris

Boundless Network (BUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Boundless Network (BUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUNs tokenomics, kan du utforske BUN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BUN Interessert i å legge til Boundless Network (BUN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BUN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BUN på MEXC nå!

Boundless Network (BUN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BUN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BUN nå!

BUN prisforutsigelse Vil du vite hvor BUN kan være på vei? Vår BUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUN tokenets prisforutsigelse nå!

