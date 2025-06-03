BUN

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

NavnBUN

RangeringNo.5396

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00301676607760159,2025-06-03

Laveste pris0.000197872781848123,2025-09-26

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...