Bitcoin Bam (BTCBAM) Informasjon Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Offisiell nettside: https://www.btcbam.com/ Teknisk dokument: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Kjøp BTCBAM nå!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Bam (BTCBAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 471.19K $ 471.19K $ 471.19K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 962.85K $ 962.85K $ 962.85K All-time high: $ 22 $ 22 $ 22 All-Time Low: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Nåværende pris: $ 0.04585 $ 0.04585 $ 0.04585 Lær mer om Bitcoin Bam (BTCBAM) pris

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Bam (BTCBAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCBAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCBAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCBAMs tokenomics, kan du utforske BTCBAM tokenets livepris!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BTCBAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BTCBAM nå!

BTCBAM prisforutsigelse Vil du vite hvor BTCBAM kan være på vei? Vår BTCBAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTCBAM tokenets prisforutsigelse nå!

