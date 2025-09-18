Dagens Bitcoin Bam livepris er 0.04573 USD. Spor prisoppdateringer for BTCBAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCBAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Bam livepris er 0.04573 USD. Spor prisoppdateringer for BTCBAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCBAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BTCBAM

BTCBAM Prisinformasjon

BTCBAM teknisk dokument

BTCBAM Offisiell nettside

BTCBAM tokenomics

BTCBAM Prisprognose

BTCBAM-historikk

BTCBAM Kjøpeguide

BTCBAM-til-fiat-valutakonverter

BTCBAM Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitcoin Bam Logo

Bitcoin Bam Pris(BTCBAM)

1 BTCBAM til USD livepris:

$0.04573
$0.04573$0.04573
+0.06%1D
USD
Bitcoin Bam (BTCBAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:05:56 (UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04564
$ 0.04564$ 0.04564
24 timer lav
$ 0.04582
$ 0.04582$ 0.04582
24 timer høy

$ 0.04564
$ 0.04564$ 0.04564

$ 0.04582
$ 0.04582$ 0.04582

$ 20.04816313976678
$ 20.04816313976678$ 20.04816313976678

$ 0.020059523206536256
$ 0.020059523206536256$ 0.020059523206536256

-0.05%

+0.06%

-0.09%

-0.09%

Bitcoin Bam (BTCBAM) sanntidsprisen er $ 0.04573. I løpet av de siste 24 timene har BTCBAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04564 og et toppnivå på $ 0.04582, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCBAM er $ 20.04816313976678, mens den rekordlave prisen er $ 0.020059523206536256.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCBAM endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Bam (BTCBAM) Markedsinformasjon

No.2579

$ 469.96K
$ 469.96K$ 469.96K

$ 64.87K
$ 64.87K$ 64.87K

$ 960.33K
$ 960.33K$ 960.33K

10.28M
10.28M 10.28M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

48.93%

BSC

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Bam er $ 469.96K, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.87K. Den sirkulerende forsyningen på BTCBAM er 10.28M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 960.33K.

Bitcoin Bam (BTCBAM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bitcoin Bam for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000274+0.06%
30 dager$ -0.00182-3.83%
60 dager$ -0.01826-28.54%
90 dager$ -0.00076-1.64%
Bitcoin Bam Prisendring i dag

I dag registrerte BTCBAM en endring på $ +0.0000274 (+0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bitcoin Bam 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00182 (-3.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bitcoin Bam 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BTCBAM en endring på $ -0.01826 (-28.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bitcoin Bam 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00076-1.64% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bitcoin Bam (BTCBAM)?

Sjekk ut Bitcoin Bam Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bitcoin Bam investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BTCBAM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bitcoin Bam på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bitcoin Bam kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bitcoin Bam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Bam (BTCBAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Bam (BTCBAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Bam.

Sjekk Bitcoin Bamprisprognosen nå!

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Bam (BTCBAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTCBAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bitcoin Bam (BTCBAM)

Leter du etter hvordan du kjøperBitcoin Bam? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bitcoin Bam på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BTCBAM til lokale valutaer

1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til VND
1,203.38495
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til AUD
A$0.0690523
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til GBP
0.0338402
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til EUR
0.0388705
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til USD
$0.04573
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MYR
RM0.192066
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til TRY
1.8918501
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til JPY
¥6.72231
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til ARS
ARS$67.4480916
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til RUB
3.818455
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til INR
4.0278984
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til IDR
Rp762.1663618
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til KRW
63.8683472
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til PHP
2.6098111
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til EGP
￡E.2.2023568
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BRL
R$0.2432836
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til CAD
C$0.0626501
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BDT
5.5671702
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til NGN
68.3553748
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til COP
$178.6328125
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til ZAR
R.0.7934155
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til UAH
1.8895636
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til TZS
T.Sh.113.1927252
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til VES
Bs7.45399
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til CLP
$43.67215
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til PKR
Rs12.9800032
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til KZT
24.7586793
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til THB
฿1.4560432
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til TWD
NT$1.3824179
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til AED
د.إ0.1678291
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til CHF
Fr0.0361267
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til HKD
HK$0.3553221
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til AMD
֏17.500871
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MAD
.د.م0.4124846
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MXN
$0.8405174
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til SAR
ريال0.1714875
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til ETB
Br6.5654561
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til KES
KSh5.9074014
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til JOD
د.أ0.03242257
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til PLN
0.1655426
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til RON
лв0.1970963
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til SEK
kr0.429862
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BGN
лв0.0759118
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til HUF
Ft15.1974509
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til CZK
0.9447818
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til KWD
د.ك0.01394765
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til ILS
0.1522809
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BOB
Bs0.3159943
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til AZN
0.077741
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til TJS
SM0.4280328
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til GEL
0.123471
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til AOA
Kz41.6860961
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BHD
.د.ب0.01724021
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BMD
$0.04573
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til DKK
kr0.2903855
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til HNL
L1.1985833
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MUR
2.0733982
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til NAD
$0.7934155
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til NOK
kr0.4545562
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til NZD
$0.077741
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til PAB
B/.0.04573
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til PGK
K0.1911514
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til QAR
ر.ق0.1659999
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til RSD
дин.4.559281
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til UZS
soʻm564.5674891
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til ALL
L3.7708958
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til ANG
ƒ0.0818567
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til AWG
ƒ0.082314
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BBD
$0.09146
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BAM
KM0.0759118
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BIF
Fr136.50405
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BND
$0.0585344
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BSD
$0.04573
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til JMD
$7.3355493
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til KHR
183.6544238
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til KMF
Fr19.11514
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til LAK
994.1304149
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til LKR
Rs13.8324104
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MDL
L0.754545
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MGA
Ar202.3447321
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MOP
P0.3662973
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MVR
0.699669
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MWK
MK79.3923103
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til MZN
MT2.922147
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til NPR
Rs6.4442716
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til PYG
326.60366
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til RWF
Fr66.26277
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til SBD
$0.374986
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til SCR
0.6960106
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til SRD
$1.7418557
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til SVC
$0.4001375
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til SZL
L0.7934155
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til TMT
m0.160055
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til TND
د.ت0.1330743
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til TTD
$0.3095921
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til UGX
Sh160.42084
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til XAF
Fr25.51734
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til XCD
$0.123471
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til XOF
Fr25.51734
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til XPF
Fr4.61873
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BWP
P0.6091236
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til BZD
$0.0919173
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til CVE
$4.2885594
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til DJF
Fr8.13994
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til DOP
$2.8361746
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til DZD
د.ج5.9256934
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til FJD
$0.1028925
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til GNF
Fr397.62235
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til GTQ
Q0.3502918
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til GYD
$9.5708317
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) til ISK
kr5.53333

Bitcoin Bam Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bitcoin Bam, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bitcoin Bam nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Bam

Hvor mye er Bitcoin Bam (BTCBAM) verdt i dag?
Live BTCBAM prisen i USD er 0.04573 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTCBAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTCBAM til USD er $ 0.04573. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Bam?
Markedsverdien for BTCBAM er $ 469.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTCBAM?
Den sirkulerende forsyningen av BTCBAM er 10.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTCBAM ?
BTCBAM oppnådde en ATH-pris på 20.04816313976678 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTCBAM?
BTCBAM så en ATL-pris på 0.020059523206536256 USD.
Hva er handelsvolumet til BTCBAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTCBAM er $ 64.87K USD.
Vil BTCBAM gå høyere i år?
BTCBAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTCBAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:05:56 (UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BTCBAM-til-USD-kalkulator

Beløp

BTCBAM
BTCBAM
USD
USD

1 BTCBAM = 0.04573 USD

Handle BTCBAM

BTCBAMUSDT
$0.04573
$0.04573$0.04573
+0.06%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker