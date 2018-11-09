BitcoinSV (BSV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitcoinSV (BSV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitcoinSV (BSV) Informasjon The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably. Offisiell nettside: https://www.bsvblockchain.org/ Blokkutforsker: https://whatsonchain.com/ Kjøp BSV nå!

BitcoinSV (BSV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitcoinSV (BSV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 500.47M $ 500.47M $ 500.47M Total forsyning: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Sirkulerende forsyning: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 500.47M $ 500.47M $ 500.47M All-time high: $ 495.1033 $ 495.1033 $ 495.1033 All-Time Low: $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 Nåværende pris: $ 25.12 $ 25.12 $ 25.12 Lær mer om BitcoinSV (BSV) pris

BitcoinSV (BSV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitcoinSV (BSV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BSV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BSV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BSVs tokenomics, kan du utforske BSV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BSV Interessert i å legge til BitcoinSV (BSV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BSV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BSV på MEXC nå!

BitcoinSV (BSV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BSV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BSV nå!

BSV prisforutsigelse Vil du vite hvor BSV kan være på vei? Vår BSV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BSV tokenets prisforutsigelse nå!

