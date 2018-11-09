Dagens BitcoinSV livepris er 25.96 USD. Spor prisoppdateringer for BSV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BitcoinSV livepris er 25.96 USD. Spor prisoppdateringer for BSV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BSV

BSV Prisinformasjon

BSV Offisiell nettside

BSV tokenomics

BSV Prisprognose

BSV-historikk

BSV Kjøpeguide

BSV-til-fiat-valutakonverter

BSV Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BitcoinSV Logo

BitcoinSV Pris(BSV)

1 BSV til USD livepris:

$25.96
$25.96$25.96
-0.23%1D
USD
BitcoinSV (BSV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:54:04 (UTC+8)

BitcoinSV (BSV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 25.78
$ 25.78$ 25.78
24 timer lav
$ 28
$ 28$ 28
24 timer høy

$ 25.78
$ 25.78$ 25.78

$ 28
$ 28$ 28

$ 491.6353891
$ 491.6353891$ 491.6353891

$ 22.957323388337606
$ 22.957323388337606$ 22.957323388337606

+0.34%

-0.22%

-1.82%

-1.82%

BitcoinSV (BSV) sanntidsprisen er $ 25.96. I løpet av de siste 24 timene har BSV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 25.78 og et toppnivå på $ 28, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSV er $ 491.6353891, mens den rekordlave prisen er $ 22.957323388337606.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSV endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og -1.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitcoinSV (BSV) Markedsinformasjon

No.122

$ 517.17M
$ 517.17M$ 517.17M

$ 289.80K
$ 289.80K$ 289.80K

$ 517.17M
$ 517.17M$ 517.17M

19.92M
19.92M 19.92M

19,921,865.625
19,921,865.625 19,921,865.625

0.01%

2018-11-09 00:00:00

$ 88.3
$ 88.3$ 88.3

BSV

Nåværende markedsverdi på BitcoinSV er $ 517.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 289.80K. Den sirkulerende forsyningen på BSV er 19.92M, med en total tilgang på 19921865.625. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 517.17M.

BitcoinSV (BSV) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BitcoinSV for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0598-0.22%
30 dager$ -0.5-1.89%
60 dager$ -4.72-15.39%
90 dager$ -4-13.36%
BitcoinSV Prisendring i dag

I dag registrerte BSV en endring på $ -0.0598 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BitcoinSV 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.5 (-1.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BitcoinSV 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BSV en endring på $ -4.72 (-15.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BitcoinSV 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -4-13.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BitcoinSV (BSV)?

Sjekk ut BitcoinSV Prishistorikk-siden nå.

Hva er BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BitcoinSV investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BSV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BitcoinSV på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BitcoinSV kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BitcoinSV Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitcoinSV (BSV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitcoinSV (BSV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitcoinSV.

Sjekk BitcoinSVprisprognosen nå!

BitcoinSV (BSV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitcoinSV (BSV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BSV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BitcoinSV (BSV)

Leter du etter hvordan du kjøperBitcoinSV? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BitcoinSV på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BSV til lokale valutaer

1 BitcoinSV(BSV) til VND
683,137.4
1 BitcoinSV(BSV) til AUD
A$39.1996
1 BitcoinSV(BSV) til GBP
19.2104
1 BitcoinSV(BSV) til EUR
22.066
1 BitcoinSV(BSV) til USD
$25.96
1 BitcoinSV(BSV) til MYR
RM109.032
1 BitcoinSV(BSV) til TRY
1,074.2248
1 BitcoinSV(BSV) til JPY
¥3,816.12
1 BitcoinSV(BSV) til ARS
ARS$38,288.9232
1 BitcoinSV(BSV) til RUB
2,167.66
1 BitcoinSV(BSV) til INR
2,286.8164
1 BitcoinSV(BSV) til IDR
Rp432,666.4936
1 BitcoinSV(BSV) til KRW
36,256.7744
1 BitcoinSV(BSV) til PHP
1,479.9796
1 BitcoinSV(BSV) til EGP
￡E.1,250.2336
1 BitcoinSV(BSV) til BRL
R$137.8476
1 BitcoinSV(BSV) til CAD
C$35.5652
1 BitcoinSV(BSV) til BDT
3,160.3704
1 BitcoinSV(BSV) til NGN
38,803.9696
1 BitcoinSV(BSV) til COP
$101,406.25
1 BitcoinSV(BSV) til ZAR
R.449.6272
1 BitcoinSV(BSV) til UAH
1,072.6672
1 BitcoinSV(BSV) til TZS
T.Sh.64,257.2304
1 BitcoinSV(BSV) til VES
Bs4,231.48
1 BitcoinSV(BSV) til CLP
$24,791.8
1 BitcoinSV(BSV) til PKR
Rs7,368.4864
1 BitcoinSV(BSV) til KZT
14,055.0036
1 BitcoinSV(BSV) til THB
฿825.7876
1 BitcoinSV(BSV) til TWD
NT$784.5112
1 BitcoinSV(BSV) til AED
د.إ95.2732
1 BitcoinSV(BSV) til CHF
Fr20.5084
1 BitcoinSV(BSV) til HKD
HK$201.7092
1 BitcoinSV(BSV) til AMD
֏9,934.892
1 BitcoinSV(BSV) til MAD
.د.م234.1592
1 BitcoinSV(BSV) til MXN
$477.4044
1 BitcoinSV(BSV) til SAR
ريال97.35
1 BitcoinSV(BSV) til ETB
Br3,727.0772
1 BitcoinSV(BSV) til KES
KSh3,353.5128
1 BitcoinSV(BSV) til JOD
د.أ18.40564
1 BitcoinSV(BSV) til PLN
93.9752
1 BitcoinSV(BSV) til RON
лв111.8876
1 BitcoinSV(BSV) til SEK
kr244.2836
1 BitcoinSV(BSV) til BGN
лв43.0936
1 BitcoinSV(BSV) til HUF
Ft8,624.4312
1 BitcoinSV(BSV) til CZK
536.8528
1 BitcoinSV(BSV) til KWD
د.ك7.9178
1 BitcoinSV(BSV) til ILS
86.4468
1 BitcoinSV(BSV) til BOB
Bs179.3836
1 BitcoinSV(BSV) til AZN
44.132
1 BitcoinSV(BSV) til TJS
SM242.9856
1 BitcoinSV(BSV) til GEL
70.092
1 BitcoinSV(BSV) til AOA
Kz23,664.3572
1 BitcoinSV(BSV) til BHD
.د.ب9.78692
1 BitcoinSV(BSV) til BMD
$25.96
1 BitcoinSV(BSV) til DKK
kr164.846
1 BitcoinSV(BSV) til HNL
L680.4116
1 BitcoinSV(BSV) til MUR
1,177.0264
1 BitcoinSV(BSV) til NAD
$450.406
1 BitcoinSV(BSV) til NOK
kr258.0424
1 BitcoinSV(BSV) til NZD
$44.132
1 BitcoinSV(BSV) til PAB
B/.25.96
1 BitcoinSV(BSV) til PGK
K108.5128
1 BitcoinSV(BSV) til QAR
ر.ق94.2348
1 BitcoinSV(BSV) til RSD
дин.2,588.9908
1 BitcoinSV(BSV) til UZS
soʻm320,493.5932
1 BitcoinSV(BSV) til ALL
L2,140.6616
1 BitcoinSV(BSV) til ANG
ƒ46.4684
1 BitcoinSV(BSV) til AWG
ƒ46.728
1 BitcoinSV(BSV) til BBD
$51.92
1 BitcoinSV(BSV) til BAM
KM43.0936
1 BitcoinSV(BSV) til BIF
Fr77,490.6
1 BitcoinSV(BSV) til BND
$33.2288
1 BitcoinSV(BSV) til BSD
$25.96
1 BitcoinSV(BSV) til JMD
$4,164.2436
1 BitcoinSV(BSV) til KHR
104,256.9176
1 BitcoinSV(BSV) til KMF
Fr10,851.28
1 BitcoinSV(BSV) til LAK
564,347.8148
1 BitcoinSV(BSV) til LKR
Rs7,852.3808
1 BitcoinSV(BSV) til MDL
L428.34
1 BitcoinSV(BSV) til MGA
Ar114,867.0292
1 BitcoinSV(BSV) til MOP
P207.9396
1 BitcoinSV(BSV) til MVR
397.188
1 BitcoinSV(BSV) til MWK
MK45,069.4156
1 BitcoinSV(BSV) til MZN
MT1,658.844
1 BitcoinSV(BSV) til NPR
Rs3,658.2832
1 BitcoinSV(BSV) til PYG
185,406.32
1 BitcoinSV(BSV) til RWF
Fr37,616.04
1 BitcoinSV(BSV) til SBD
$212.872
1 BitcoinSV(BSV) til SCR
372.0068
1 BitcoinSV(BSV) til SRD
$988.8164
1 BitcoinSV(BSV) til SVC
$227.15
1 BitcoinSV(BSV) til SZL
L450.406
1 BitcoinSV(BSV) til TMT
m90.86
1 BitcoinSV(BSV) til TND
د.ت75.5436
1 BitcoinSV(BSV) til TTD
$175.7492
1 BitcoinSV(BSV) til UGX
Sh91,067.68
1 BitcoinSV(BSV) til XAF
Fr14,485.68
1 BitcoinSV(BSV) til XCD
$70.092
1 BitcoinSV(BSV) til XOF
Fr14,485.68
1 BitcoinSV(BSV) til XPF
Fr2,621.96
1 BitcoinSV(BSV) til BWP
P345.7872
1 BitcoinSV(BSV) til BZD
$52.1796
1 BitcoinSV(BSV) til CVE
$2,434.5288
1 BitcoinSV(BSV) til DJF
Fr4,594.92
1 BitcoinSV(BSV) til DOP
$1,610.0392
1 BitcoinSV(BSV) til DZD
د.ج3,363.3776
1 BitcoinSV(BSV) til FJD
$58.41
1 BitcoinSV(BSV) til GNF
Fr225,722.2
1 BitcoinSV(BSV) til GTQ
Q198.8536
1 BitcoinSV(BSV) til GYD
$5,433.1684
1 BitcoinSV(BSV) til ISK
kr3,141.16

BitcoinSV Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BitcoinSV, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell BitcoinSV nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BitcoinSV

Hvor mye er BitcoinSV (BSV) verdt i dag?
Live BSV prisen i USD er 25.96 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BSV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BSV til USD er $ 25.96. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BitcoinSV?
Markedsverdien for BSV er $ 517.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BSV?
Den sirkulerende forsyningen av BSV er 19.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBSV ?
BSV oppnådde en ATH-pris på 491.6353891 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BSV?
BSV så en ATL-pris på 22.957323388337606 USD.
Hva er handelsvolumet til BSV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BSV er $ 289.80K USD.
Vil BSV gå høyere i år?
BSV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BSV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:54:04 (UTC+8)

BitcoinSV (BSV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BSV-til-USD-kalkulator

Beløp

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 25.96 USD

Handle BSV

BSVUSDT
$25.96
$25.96$25.96
-0.26%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker