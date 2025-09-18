Hva er Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moonriver (MOVR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moonriver (MOVR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moonriver.

Sjekk Moonriverprisprognosen nå!

Moonriver (MOVR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moonriver (MOVR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOVR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Moonriver (MOVR)

Moonriver Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Moonriver, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Moonriver Hvor mye er Moonriver (MOVR) verdt i dag? Live MOVR prisen i USD er 5.948 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MOVR-til-USD-pris? $ 5.948 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MOVR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Moonriver? Markedsverdien for MOVR er $ 59.58M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MOVR? Den sirkulerende forsyningen av MOVR er 10.02M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOVR ? MOVR oppnådde en ATH-pris på 495.7138640349697 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MOVR? MOVR så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til MOVR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOVR er $ 740.55K USD . Vil MOVR gå høyere i år? MOVR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOVR prisprognosen for en mer grundig analyse.

