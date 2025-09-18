Dagens Moonriver livepris er 5.948 USD. Spor prisoppdateringer for MOVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOVR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Moonriver livepris er 5.948 USD. Spor prisoppdateringer for MOVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOVR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MOVR

MOVR Prisinformasjon

MOVR teknisk dokument

MOVR Offisiell nettside

MOVR tokenomics

MOVR Prisprognose

MOVR-historikk

MOVR Kjøpeguide

MOVR-til-fiat-valutakonverter

MOVR Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Moonriver Logo

Moonriver Pris(MOVR)

1 MOVR til USD livepris:

$5.946
$5.946$5.946
-0.28%1D
USD
Moonriver (MOVR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:24:00 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5.908
$ 5.908$ 5.908
24 timer lav
$ 6.155
$ 6.155$ 6.155
24 timer høy

$ 5.908
$ 5.908$ 5.908

$ 6.155
$ 6.155$ 6.155

$ 495.7138640349697
$ 495.7138640349697$ 495.7138640349697

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-0.27%

-0.94%

-0.94%

Moonriver (MOVR) sanntidsprisen er $ 5.948. I løpet av de siste 24 timene har MOVR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.908 og et toppnivå på $ 6.155, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOVR er $ 495.7138640349697, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOVR endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -0.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moonriver (MOVR) Markedsinformasjon

No.530

$ 59.58M
$ 59.58M$ 59.58M

$ 740.55K
$ 740.55K$ 740.55K

$ 71.97M
$ 71.97M$ 71.97M

10.02M
10.02M 10.02M

--
----

12,100,689
12,100,689 12,100,689

MOVR

Nåværende markedsverdi på Moonriver er $ 59.58M, med et 24-timers handelsvolum på $ 740.55K. Den sirkulerende forsyningen på MOVR er 10.02M, med en total tilgang på 12100689. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.97M.

Moonriver (MOVR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Moonriver for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0167-0.27%
30 dager$ -0.624-9.50%
60 dager$ -1.43-19.39%
90 dager$ +0.865+17.01%
Moonriver Prisendring i dag

I dag registrerte MOVR en endring på $ -0.0167 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Moonriver 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.624 (-9.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Moonriver 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MOVR en endring på $ -1.43 (-19.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Moonriver 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.865+17.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Moonriver (MOVR)?

Sjekk ut Moonriver Prishistorikk-siden nå.

Hva er Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Moonriver investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MOVR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Moonriver på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Moonriver kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Moonriver Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moonriver (MOVR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moonriver (MOVR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moonriver.

Sjekk Moonriverprisprognosen nå!

Moonriver (MOVR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moonriver (MOVR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOVR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Moonriver (MOVR)

Leter du etter hvordan du kjøperMoonriver? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Moonriver på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOVR til lokale valutaer

1 Moonriver(MOVR) til VND
156,521.62
1 Moonriver(MOVR) til AUD
A$8.98148
1 Moonriver(MOVR) til GBP
4.40152
1 Moonriver(MOVR) til EUR
5.0558
1 Moonriver(MOVR) til USD
$5.948
1 Moonriver(MOVR) til MYR
RM24.9816
1 Moonriver(MOVR) til TRY
246.12824
1 Moonriver(MOVR) til JPY
¥874.356
1 Moonriver(MOVR) til ARS
ARS$8,772.82416
1 Moonriver(MOVR) til RUB
496.658
1 Moonriver(MOVR) til INR
523.95932
1 Moonriver(MOVR) til IDR
Rp99,133.29368
1 Moonriver(MOVR) til KRW
8,307.21472
1 Moonriver(MOVR) til PHP
339.09548
1 Moonriver(MOVR) til EGP
￡E.286.45568
1 Moonriver(MOVR) til BRL
R$31.58388
1 Moonriver(MOVR) til CAD
C$8.14876
1 Moonriver(MOVR) til BDT
724.10952
1 Moonriver(MOVR) til NGN
8,890.83248
1 Moonriver(MOVR) til COP
$23,234.375
1 Moonriver(MOVR) til ZAR
R.103.07884
1 Moonriver(MOVR) til UAH
245.77136
1 Moonriver(MOVR) til TZS
T.Sh.14,722.72752
1 Moonriver(MOVR) til VES
Bs969.524
1 Moonriver(MOVR) til CLP
$5,680.34
1 Moonriver(MOVR) til PKR
Rs1,688.28032
1 Moonriver(MOVR) til KZT
3,220.30668
1 Moonriver(MOVR) til THB
฿189.1464
1 Moonriver(MOVR) til TWD
NT$179.74856
1 Moonriver(MOVR) til AED
د.إ21.82916
1 Moonriver(MOVR) til CHF
Fr4.69892
1 Moonriver(MOVR) til HKD
HK$46.21596
1 Moonriver(MOVR) til AMD
֏2,276.2996
1 Moonriver(MOVR) til MAD
.د.م53.65096
1 Moonriver(MOVR) til MXN
$109.38372
1 Moonriver(MOVR) til SAR
ريال22.305
1 Moonriver(MOVR) til ETB
Br853.95436
1 Moonriver(MOVR) til KES
KSh768.36264
1 Moonriver(MOVR) til JOD
د.أ4.217132
1 Moonriver(MOVR) til PLN
21.53176
1 Moonriver(MOVR) til RON
лв25.69536
1 Moonriver(MOVR) til SEK
kr55.97068
1 Moonriver(MOVR) til BGN
лв9.87368
1 Moonriver(MOVR) til HUF
Ft1,976.04456
1 Moonriver(MOVR) til CZK
123.00464
1 Moonriver(MOVR) til KWD
د.ك1.81414
1 Moonriver(MOVR) til ILS
19.80684
1 Moonriver(MOVR) til BOB
Bs41.10068
1 Moonriver(MOVR) til AZN
10.1116
1 Moonriver(MOVR) til TJS
SM55.67328
1 Moonriver(MOVR) til GEL
16.0596
1 Moonriver(MOVR) til AOA
Kz5,422.01836
1 Moonriver(MOVR) til BHD
.د.ب2.242396
1 Moonriver(MOVR) til BMD
$5.948
1 Moonriver(MOVR) til DKK
kr37.7698
1 Moonriver(MOVR) til HNL
L155.89708
1 Moonriver(MOVR) til MUR
269.68232
1 Moonriver(MOVR) til NAD
$103.1978
1 Moonriver(MOVR) til NOK
kr59.12312
1 Moonriver(MOVR) til NZD
$10.1116
1 Moonriver(MOVR) til PAB
B/.5.948
1 Moonriver(MOVR) til PGK
K24.86264
1 Moonriver(MOVR) til QAR
ر.ق21.59124
1 Moonriver(MOVR) til RSD
дин.593.19404
1 Moonriver(MOVR) til UZS
soʻm73,432.04516
1 Moonriver(MOVR) til ALL
L490.47208
1 Moonriver(MOVR) til ANG
ƒ10.64692
1 Moonriver(MOVR) til AWG
ƒ10.7064
1 Moonriver(MOVR) til BBD
$11.896
1 Moonriver(MOVR) til BAM
KM9.87368
1 Moonriver(MOVR) til BIF
Fr17,754.78
1 Moonriver(MOVR) til BND
$7.61344
1 Moonriver(MOVR) til BSD
$5.948
1 Moonriver(MOVR) til JMD
$954.11868
1 Moonriver(MOVR) til KHR
23,887.52488
1 Moonriver(MOVR) til KMF
Fr2,486.264
1 Moonriver(MOVR) til LAK
129,304.34524
1 Moonriver(MOVR) til LKR
Rs1,799.15104
1 Moonriver(MOVR) til MDL
L98.142
1 Moonriver(MOVR) til MGA
Ar26,318.53196
1 Moonriver(MOVR) til MOP
P47.64348
1 Moonriver(MOVR) til MVR
91.0044
1 Moonriver(MOVR) til MWK
MK10,326.38228
1 Moonriver(MOVR) til MZN
MT380.0772
1 Moonriver(MOVR) til NPR
Rs838.19216
1 Moonriver(MOVR) til PYG
42,480.616
1 Moonriver(MOVR) til RWF
Fr8,618.652
1 Moonriver(MOVR) til SBD
$48.7736
1 Moonriver(MOVR) til SCR
85.23484
1 Moonriver(MOVR) til SRD
$226.55932
1 Moonriver(MOVR) til SVC
$52.045
1 Moonriver(MOVR) til SZL
L103.1978
1 Moonriver(MOVR) til TMT
m20.818
1 Moonriver(MOVR) til TND
د.ت17.30868
1 Moonriver(MOVR) til TTD
$40.26796
1 Moonriver(MOVR) til UGX
Sh20,865.584
1 Moonriver(MOVR) til XAF
Fr3,318.984
1 Moonriver(MOVR) til XCD
$16.0596
1 Moonriver(MOVR) til XOF
Fr3,318.984
1 Moonriver(MOVR) til XPF
Fr600.748
1 Moonriver(MOVR) til BWP
P79.22736
1 Moonriver(MOVR) til BZD
$11.95548
1 Moonriver(MOVR) til CVE
$557.80344
1 Moonriver(MOVR) til DJF
Fr1,052.796
1 Moonriver(MOVR) til DOP
$368.89496
1 Moonriver(MOVR) til DZD
د.ج770.62288
1 Moonriver(MOVR) til FJD
$13.383
1 Moonriver(MOVR) til GNF
Fr51,717.86
1 Moonriver(MOVR) til GTQ
Q45.56168
1 Moonriver(MOVR) til GYD
$1,244.85692
1 Moonriver(MOVR) til ISK
kr719.708

Moonriver Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Moonriver, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Moonriver nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Moonriver

Hvor mye er Moonriver (MOVR) verdt i dag?
Live MOVR prisen i USD er 5.948 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOVR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOVR til USD er $ 5.948. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Moonriver?
Markedsverdien for MOVR er $ 59.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOVR?
Den sirkulerende forsyningen av MOVR er 10.02M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOVR ?
MOVR oppnådde en ATH-pris på 495.7138640349697 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOVR?
MOVR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOVR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOVR er $ 740.55K USD.
Vil MOVR gå høyere i år?
MOVR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOVR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:24:00 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MOVR-til-USD-kalkulator

Beløp

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 5.948 USD

Handle MOVR

MOVRUSDT
$5.946
$5.946$5.946
-0.18%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker