Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

RangeringNo.940

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.09%

Opplagsforsyning230,000,000

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.23%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.22056296219492613,2025-03-24

Laveste pris0.03902018689786832,2025-04-18

Offentlig blokkjedeBSC

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin's $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin's role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...