Bedrock (BR) Informasjon Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets. Offisiell nettside: https://bedrockdao.com/ Teknisk dokument: https://docs.bedrockdao.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xff7d6a96ae471bbcd7713af9cb1feeb16cf56b41 Kjøp BR nå!

Bedrock (BR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bedrock (BR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.94M $ 84.94M $ 84.94M All-time high: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 All-Time Low: $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 Nåværende pris: $ 0.08494 $ 0.08494 $ 0.08494 Lær mer om Bedrock (BR) pris

Bedrock (BR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bedrock (BR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRs tokenomics, kan du utforske BR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BR Interessert i å legge til Bedrock (BR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BR på MEXC nå!

Bedrock (BR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BR nå!

BR prisforutsigelse Vil du vite hvor BR kan være på vei? Vår BR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BR tokenets prisforutsigelse nå!

