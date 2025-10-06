Boost pris i dag

Sanntids Boost (BOOST) pris i dag er $ 0.01163, med en 0.59% endring de siste 24 timene. Nåværende BOOST til USD konverteringssats er $ 0.01163 per BOOST.

Boost rangerer for tiden som #1747 etter markedsverdi på $ 1.85M, med en sirkulerende forsyning på 158.86M BOOST. I løpet av de siste 24 timene BOOST har den blitt handlet mellom $ 0.01136(laveste) og $ 0.01231 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.19261759528476227, mens tidenes laveste notering var $ 0.011451047206181994.

Kortsiktig har BOOST beveget seg +0.17% i løpet av den siste timen og -40.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.85K.

Boost (BOOST) Markedsinformasjon

Rangering No.1747 Markedsverdi $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Volum (24 timer) $ 54.85K$ 54.85K $ 54.85K Fullt utvannet markedsverdi $ 11.63M$ 11.63M $ 11.63M Opplagsforsyning 158.86M 158.86M 158.86M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 15.88% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Boost er $ 1.85M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.85K. Den sirkulerende forsyningen på BOOST er 158.86M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.63M.