Boost-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Boost (BOOST) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Boost potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01154 i 2025. Boost (BOOST) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Boost potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012117 i 2026. Boost (BOOST) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOOST for 2027 $ 0.012722 med en 10.25% vekstrate. Boost (BOOST) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOOST for 2028 $ 0.013358 med en 15.76% vekstrate. Boost (BOOST) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOOST for 2029 $ 0.014026 med en 21.55% vekstrate. Boost (BOOST) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOOST for 2030 $ 0.014728 med en 27.63% vekstrate. Boost (BOOST) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Boost potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023990. Boost (BOOST) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Boost potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.039078.

2026 $ 0.012117 5.00%

2027 $ 0.012722 10.25%

2028 $ 0.013358 15.76%

2029 $ 0.014026 21.55%

2030 $ 0.014728 27.63%

2031 $ 0.015464 34.01%

2032 $ 0.016237 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.017049 47.75%

2034 $ 0.017902 55.13%

2035 $ 0.018797 62.89%

2036 $ 0.019737 71.03%

2037 $ 0.020724 79.59%

2038 $ 0.021760 88.56%

2039 $ 0.022848 97.99%

2040 $ 0.023990 107.89% Vis mer Kortsiktig Boost-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.01154 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.011541 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.011551 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.011587 0.41% Boost (BOOST) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BOOST November 24, 2025(I dag) er $0.01154 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Boost (BOOST) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BOOST, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.011541 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Boost (BOOST) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BOOST, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.011551 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Boost (BOOST) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BOOST $0.011587 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Boost prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01154$ 0.01154 $ 0.01154 Prisendring (24 t) -0.67% Markedsverdi $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Opplagsforsyning 158.86M 158.86M 158.86M Volum (24 timer) $ 52.27K$ 52.27K $ 52.27K Volum (24 timer) -- Den siste BOOST-prisen er $ 0.01154. Den har en 24-timers endring på -0.68%, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.27K. Videre har BOOST en sirkulerende forsyning på 158.86M og total markedsverdi på $ 1.83M. Se BOOST livepris

Hvordan kjøpe Boost (BOOST) Prøver du å kjøpe BOOST? Du kan nå kjøpe BOOST via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Boost og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper BOOST nå

Boost Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Boost direktepris, er gjeldende pris for Boost 0.01154USD. Den sirkulerende forsyningen av Boost(BOOST) er 0.00 BOOST , som gir den en markedsverdi på $1.83M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000059 $ 0.01231 $ 0.01147

7 dager -0.54% $ -0.013830 $ 0.02792 $ 0.01134

30 dager -0.92% $ -0.1446 $ 0.22054 $ 0.01134 24-timers ytelse De siste 24 timene har Boost vist en prisbevegelse på $0.000059 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Boost handlet på en topp på $0.02792 og en bunn på $0.01134 . Det så en prisendring på -0.54% . Denne nylige trenden viser potensialet til BOOST for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Boost opplevd en -0.92% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.1446 av dens verdi. Dette indikerer at BOOST kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Boost prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full BOOST prishistorikk

Hvordan fungerer Boost (BOOST) prisforutsigelsesmodul? Boost-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BOOST basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Boost det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BOOST, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Boost. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BOOST. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BOOST for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Boost.

Hvorfor er BOOST-prisforutsigelse viktig?

BOOST-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i BOOST nå? I følge dine forutsigelser vil BOOST oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for BOOST neste måned? I følge Boost (BOOST)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte BOOST-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 BOOST koste i 2026? Prisen på 1 Boost (BOOST) i dag er $0.01154 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BOOST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på BOOST i 2027? Boost (BOOST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BOOST innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for BOOST i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Boost (BOOST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for BOOST i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Boost (BOOST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 BOOST koste i 2030? Prisen på 1 Boost (BOOST) i dag er $0.01154 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BOOST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for BOOST i 2040? Boost (BOOST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BOOST innen 2040.