BONE SHIBASWAP (BONE) Informasjon BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Offisiell nettside: https://www.shibatoken.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Kjøp BONE nå!

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BONE SHIBASWAP (BONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.63M $ 38.63M $ 38.63M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M All-time high: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 All-Time Low: $ 0.15244650744938096 $ 0.15244650744938096 $ 0.15244650744938096 Nåværende pris: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Lær mer om BONE SHIBASWAP (BONE) pris

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BONE SHIBASWAP (BONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONEs tokenomics, kan du utforske BONE tokenets livepris!

BONE SHIBASWAP (BONE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BONE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BONE nå!

BONE prisforutsigelse Vil du vite hvor BONE kan være på vei? Vår BONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BONE tokenets prisforutsigelse nå!

