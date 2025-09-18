Dagens BONE SHIBASWAP livepris er 0.1728 USD. Spor prisoppdateringer for BONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BONE SHIBASWAP livepris er 0.1728 USD. Spor prisoppdateringer for BONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BONE til USD livepris:

$0.1731
$0.1731$0.1731
+0.11%1D
USD
BONE SHIBASWAP (BONE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:04:57 (UTC+8)

BONE SHIBASWAP (BONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.172
$ 0.172$ 0.172
24 timer lav
$ 0.1862
$ 0.1862$ 0.1862
24 timer høy

$ 0.172
$ 0.172$ 0.172

$ 0.1862
$ 0.1862$ 0.1862

$ 41.67355339721391
$ 41.67355339721391$ 41.67355339721391

$ 0.15244650744938096
$ 0.15244650744938096$ 0.15244650744938096

-0.06%

+0.11%

+4.41%

+4.41%

BONE SHIBASWAP (BONE) sanntidsprisen er $ 0.1728. I løpet av de siste 24 timene har BONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.172 og et toppnivå på $ 0.1862, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONE er $ 41.67355339721391, mens den rekordlave prisen er $ 0.15244650744938096.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONE endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +4.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BONE SHIBASWAP (BONE) Markedsinformasjon

No.666

$ 39.73M
$ 39.73M$ 39.73M

$ 184.63K
$ 184.63K$ 184.63K

$ 43.20M
$ 43.20M$ 43.20M

229.92M
229.92M 229.92M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

249,999,401.82484713
249,999,401.82484713 249,999,401.82484713

91.96%

ETH

Nåværende markedsverdi på BONE SHIBASWAP er $ 39.73M, med et 24-timers handelsvolum på $ 184.63K. Den sirkulerende forsyningen på BONE er 229.92M, med en total tilgang på 249999401.82484713. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.20M.

BONE SHIBASWAP (BONE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BONE SHIBASWAP for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00019+0.11%
30 dager$ +0.0086+5.23%
60 dager$ -0.0253-12.78%
90 dager$ -0.048-21.74%
BONE SHIBASWAP Prisendring i dag

I dag registrerte BONE en endring på $ +0.00019 (+0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BONE SHIBASWAP 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0086 (+5.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BONE SHIBASWAP 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BONE en endring på $ -0.0253 (-12.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BONE SHIBASWAP 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.048-21.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BONE SHIBASWAP (BONE)?

Sjekk ut BONE SHIBASWAP Prishistorikk-siden nå.

Hva er BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BONE SHIBASWAP investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BONE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BONE SHIBASWAP på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BONE SHIBASWAP kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BONE SHIBASWAP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BONE SHIBASWAP (BONE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BONE SHIBASWAP (BONE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BONE SHIBASWAP.

Sjekk BONE SHIBASWAPprisprognosen nå!

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BONE SHIBASWAP (BONE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BONE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BONE SHIBASWAP (BONE)

Leter du etter hvordan du kjøperBONE SHIBASWAP? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BONE SHIBASWAP på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BONE til lokale valutaer

1 BONE SHIBASWAP(BONE) til VND
4,547.232
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til AUD
A$0.260928
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til GBP
0.127872
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til EUR
0.14688
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til USD
$0.1728
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MYR
RM0.72576
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til TRY
7.148736
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til JPY
¥25.4016
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til ARS
ARS$254.866176
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til RUB
14.4288
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til INR
15.220224
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til IDR
Rp2,879.998848
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til KRW
241.339392
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til PHP
9.861696
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til EGP
￡E.8.322048
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BRL
R$0.919296
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til CAD
C$0.236736
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BDT
21.036672
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til NGN
258.294528
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til COP
$675
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til ZAR
R.2.99808
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til UAH
7.140096
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til TZS
T.Sh.427.721472
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til VES
Bs28.1664
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til CLP
$165.024
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til PKR
Rs49.047552
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til KZT
93.555648
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til THB
฿5.501952
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til TWD
NT$5.223744
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til AED
د.إ0.634176
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til CHF
Fr0.136512
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til HKD
HK$1.342656
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til AMD
֏66.13056
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MAD
.د.م1.558656
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MXN
$3.176064
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til SAR
ريال0.648
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til ETB
Br24.808896
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til KES
KSh22.322304
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til JOD
د.أ0.1225152
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til PLN
0.625536
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til RON
лв0.744768
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til SEK
kr1.62432
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BGN
лв0.286848
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til HUF
Ft57.426624
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til CZK
3.570048
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til KWD
د.ك0.052704
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til ILS
0.575424
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BOB
Bs1.194048
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til AZN
0.29376
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til TJS
SM1.617408
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til GEL
0.46656
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til AOA
Kz157.519296
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BHD
.د.ب0.0651456
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BMD
$0.1728
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til DKK
kr1.09728
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til HNL
L4.529088
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MUR
7.834752
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til NAD
$2.99808
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til NOK
kr1.717632
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til NZD
$0.29376
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til PAB
B/.0.1728
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til PGK
K0.722304
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til QAR
ر.ق0.627264
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til RSD
дин.17.22816
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til UZS
soʻm2,133.331776
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til ALL
L14.249088
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til ANG
ƒ0.309312
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til AWG
ƒ0.31104
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BBD
$0.3456
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BAM
KM0.286848
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BIF
Fr515.808
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BND
$0.221184
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BSD
$0.1728
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til JMD
$27.718848
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til KHR
693.975168
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til KMF
Fr72.2304
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til LAK
3,756.521664
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til LKR
Rs52.268544
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MDL
L2.8512
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MGA
Ar764.600256
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MOP
P1.384128
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MVR
2.64384
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MWK
MK299.999808
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til MZN
MT11.04192
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til NPR
Rs24.350976
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til PYG
1,234.1376
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til RWF
Fr250.3872
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til SBD
$1.41696
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til SCR
2.630016
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til SRD
$6.581952
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til SVC
$1.512
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til SZL
L2.99808
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til TMT
m0.6048
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til TND
د.ت0.502848
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til TTD
$1.169856
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til UGX
Sh606.1824
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til XAF
Fr96.4224
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til XCD
$0.46656
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til XOF
Fr96.4224
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til XPF
Fr17.4528
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BWP
P2.301696
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til BZD
$0.347328
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til CVE
$16.205184
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til DJF
Fr30.7584
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til DOP
$10.717056
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til DZD
د.ج22.391424
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til FJD
$0.3888
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til GNF
Fr1,502.496
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til GTQ
Q1.323648
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til GYD
$36.165312
1 BONE SHIBASWAP(BONE) til ISK
kr20.9088

BONE SHIBASWAP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BONE SHIBASWAP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell BONE SHIBASWAP nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BONE SHIBASWAP

Hvor mye er BONE SHIBASWAP (BONE) verdt i dag?
Live BONE prisen i USD er 0.1728 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BONE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BONE til USD er $ 0.1728. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BONE SHIBASWAP?
Markedsverdien for BONE er $ 39.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BONE?
Den sirkulerende forsyningen av BONE er 229.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBONE ?
BONE oppnådde en ATH-pris på 41.67355339721391 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BONE?
BONE så en ATL-pris på 0.15244650744938096 USD.
Hva er handelsvolumet til BONE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BONE er $ 184.63K USD.
Vil BONE gå høyere i år?
BONE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BONE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:04:57 (UTC+8)

BONE SHIBASWAP (BONE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

