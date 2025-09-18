Hva er BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BONE SHIBASWAP investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BONE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om BONE SHIBASWAP på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BONE SHIBASWAP kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BONE SHIBASWAP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BONE SHIBASWAP (BONE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BONE SHIBASWAP (BONE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BONE SHIBASWAP.

Sjekk BONE SHIBASWAPprisprognosen nå!

BONE SHIBASWAP (BONE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BONE SHIBASWAP (BONE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BONE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BONE SHIBASWAP (BONE)

Leter du etter hvordan du kjøperBONE SHIBASWAP? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BONE SHIBASWAP på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BONE til lokale valutaer

Prøv konverting

BONE SHIBASWAP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BONE SHIBASWAP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BONE SHIBASWAP Hvor mye er BONE SHIBASWAP (BONE) verdt i dag? Live BONE prisen i USD er 0.1728 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BONE-til-USD-pris? $ 0.1728 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BONE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BONE SHIBASWAP? Markedsverdien for BONE er $ 39.73M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BONE? Den sirkulerende forsyningen av BONE er 229.92M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBONE ? BONE oppnådde en ATH-pris på 41.67355339721391 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BONE? BONE så en ATL-pris på 0.15244650744938096 USD . Hva er handelsvolumet til BONE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BONE er $ 184.63K USD . Vil BONE gå høyere i år? BONE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BONE prisprognosen for en mer grundig analyse.

BONE SHIBASWAP (BONE) Viktige bransjeoppdateringer

