OKZOO (AIOT) Informasjon OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Offisiell nettside: https://okzoo.app/ Teknisk dokument: https://okzoo.app/en/docs Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Kjøp AIOT nå!

OKZOO (AIOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OKZOO (AIOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 109.21M $ 109.21M $ 109.21M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B All-time high: $ 2.12477 $ 2.12477 $ 2.12477 All-Time Low: $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 Nåværende pris: $ 1.32351 $ 1.32351 $ 1.32351 Lær mer om OKZOO (AIOT) pris

OKZOO (AIOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OKZOO (AIOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIOTs tokenomics, kan du utforske AIOT tokenets livepris!

