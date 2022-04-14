BarnBridge (BOND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BarnBridge (BOND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BarnBridge (BOND) Informasjon BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Offisiell nettside: https://barnbridge.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f Kjøp BOND nå!

BarnBridge (BOND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BarnBridge (BOND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M All-time high: $ 93 $ 93 $ 93 All-Time Low: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Nåværende pris: $ 0.1641 $ 0.1641 $ 0.1641 Lær mer om BarnBridge (BOND) pris

BarnBridge (BOND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BarnBridge (BOND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BONDs tokenomics, kan du utforske BOND tokenets livepris!

BarnBridge (BOND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOND nå!

BOND prisforutsigelse Vil du vite hvor BOND kan være på vei? Vår BOND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOND tokenets prisforutsigelse nå!

