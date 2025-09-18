Dagens BarnBridge livepris er 0.1665 USD. Spor prisoppdateringer for BOND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BarnBridge livepris er 0.1665 USD. Spor prisoppdateringer for BOND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BarnBridge Logo

BarnBridge Pris(BOND)

1 BOND til USD livepris:

-0.83%1D
USD
BarnBridge (BOND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:54:42 (UTC+8)

BarnBridge (BOND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.12%

-0.83%

+1.95%

+1.95%

BarnBridge (BOND) sanntidsprisen er $ 0.1665. I løpet av de siste 24 timene har BOND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1652 og et toppnivå på $ 0.1684, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOND er $ 185.92532004, mens den rekordlave prisen er $ 0.1420794991809.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOND endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.83% over 24 timer og +1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BarnBridge (BOND) Markedsinformasjon

No.2100

79.10%

ETH

Nåværende markedsverdi på BarnBridge er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.48K. Den sirkulerende forsyningen på BOND er 7.91M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.67M.

BarnBridge (BOND) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BarnBridge for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001394-0.83%
30 dager$ -0.0166-9.07%
60 dager$ +0.007+4.38%
90 dager$ +0.0028+1.71%
BarnBridge Prisendring i dag

I dag registrerte BOND en endring på $ -0.001394 (-0.83%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BarnBridge 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0166 (-9.07%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BarnBridge 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOND en endring på $ +0.007 (+4.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BarnBridge 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0028+1.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BarnBridge (BOND)?

Sjekk ut BarnBridge Prishistorikk-siden nå.

Hva er BarnBridge (BOND)

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

BarnBridge er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BarnBridge investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BOND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BarnBridge på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BarnBridge kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BarnBridge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BarnBridge (BOND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BarnBridge (BOND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BarnBridge.

Sjekk BarnBridgeprisprognosen nå!

BarnBridge (BOND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BarnBridge (BOND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BarnBridge (BOND)

Leter du etter hvordan du kjøperBarnBridge? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BarnBridge på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOND til lokale valutaer

1 BarnBridge(BOND) til VND
4,381.4475
1 BarnBridge(BOND) til AUD
A$0.251415
1 BarnBridge(BOND) til GBP
0.12321
1 BarnBridge(BOND) til EUR
0.141525
1 BarnBridge(BOND) til USD
$0.1665
1 BarnBridge(BOND) til MYR
RM0.6993
1 BarnBridge(BOND) til TRY
6.888105
1 BarnBridge(BOND) til JPY
¥24.4755
1 BarnBridge(BOND) til ARS
ARS$245.57418
1 BarnBridge(BOND) til RUB
13.8528
1 BarnBridge(BOND) til INR
14.66865
1 BarnBridge(BOND) til IDR
Rp2,774.99889
1 BarnBridge(BOND) til KRW
232.54056
1 BarnBridge(BOND) til PHP
9.50049
1 BarnBridge(BOND) til EGP
￡E.8.01864
1 BarnBridge(BOND) til BRL
R$0.88578
1 BarnBridge(BOND) til CAD
C$0.228105
1 BarnBridge(BOND) til BDT
20.26971
1 BarnBridge(BOND) til NGN
248.87754
1 BarnBridge(BOND) til COP
$647.859825
1 BarnBridge(BOND) til ZAR
R.2.888775
1 BarnBridge(BOND) til UAH
6.87978
1 BarnBridge(BOND) til TZS
T.Sh.412.12746
1 BarnBridge(BOND) til VES
Bs27.1395
1 BarnBridge(BOND) til CLP
$159.0075
1 BarnBridge(BOND) til PKR
Rs47.25936
1 BarnBridge(BOND) til KZT
90.144765
1 BarnBridge(BOND) til THB
฿5.30136
1 BarnBridge(BOND) til TWD
NT$5.029965
1 BarnBridge(BOND) til AED
د.إ0.611055
1 BarnBridge(BOND) til CHF
Fr0.131535
1 BarnBridge(BOND) til HKD
HK$1.293705
1 BarnBridge(BOND) til AMD
֏63.71955
1 BarnBridge(BOND) til MAD
.د.م1.50183
1 BarnBridge(BOND) til MXN
$3.058605
1 BarnBridge(BOND) til SAR
ريال0.624375
1 BarnBridge(BOND) til ETB
Br23.904405
1 BarnBridge(BOND) til KES
KSh21.50847
1 BarnBridge(BOND) til JOD
د.أ0.1180485
1 BarnBridge(BOND) til PLN
0.60273
1 BarnBridge(BOND) til RON
лв0.717615
1 BarnBridge(BOND) til SEK
kr1.563435
1 BarnBridge(BOND) til BGN
лв0.27639
1 BarnBridge(BOND) til HUF
Ft55.278
1 BarnBridge(BOND) til CZK
3.43656
1 BarnBridge(BOND) til KWD
د.ك0.0507825
1 BarnBridge(BOND) til ILS
0.554445
1 BarnBridge(BOND) til BOB
Bs1.150515
1 BarnBridge(BOND) til AZN
0.28305
1 BarnBridge(BOND) til TJS
SM1.55844
1 BarnBridge(BOND) til GEL
0.44955
1 BarnBridge(BOND) til AOA
Kz151.776405
1 BarnBridge(BOND) til BHD
.د.ب0.0627705
1 BarnBridge(BOND) til BMD
1 BarnBridge(BOND) til DKK
kr1.05561
1 BarnBridge(BOND) til HNL
L4.363965
1 BarnBridge(BOND) til MUR
7.54911
1 BarnBridge(BOND) til NAD
$2.888775
1 BarnBridge(BOND) til NOK
kr1.653345
1 BarnBridge(BOND) til NZD
1 BarnBridge(BOND) til PAB
B/.0.1665
1 BarnBridge(BOND) til PGK
K0.69597
1 BarnBridge(BOND) til QAR
ر.ق0.604395
1 BarnBridge(BOND) til RSD
дин.16.578405
1 BarnBridge(BOND) til UZS
soʻm2,055.554055
1 BarnBridge(BOND) til ALL
L13.72959
1 BarnBridge(BOND) til ANG
ƒ0.298035
1 BarnBridge(BOND) til AWG
ƒ0.2997
1 BarnBridge(BOND) til BBD
1 BarnBridge(BOND) til BAM
KM0.27639
1 BarnBridge(BOND) til BIF
Fr497.0025
1 BarnBridge(BOND) til BND
$0.21312
1 BarnBridge(BOND) til BSD
1 BarnBridge(BOND) til JMD
$26.708265
1 BarnBridge(BOND) til KHR
668.67399
1 BarnBridge(BOND) til KMF
Fr69.597
1 BarnBridge(BOND) til LAK
3,619.565145
1 BarnBridge(BOND) til LKR
Rs50.36292
1 BarnBridge(BOND) til MDL
L2.74725
1 BarnBridge(BOND) til MGA
Ar736.724205
1 BarnBridge(BOND) til MOP
P1.333665
1 BarnBridge(BOND) til MVR
2.54745
1 BarnBridge(BOND) til MWK
MK289.062315
1 BarnBridge(BOND) til MZN
MT10.63935
1 BarnBridge(BOND) til NPR
Rs23.46318
1 BarnBridge(BOND) til PYG
1,189.143
1 BarnBridge(BOND) til RWF
Fr241.2585
1 BarnBridge(BOND) til SBD
$1.3653
1 BarnBridge(BOND) til SCR
2.53413
1 BarnBridge(BOND) til SRD
$6.341985
1 BarnBridge(BOND) til SVC
$1.456875
1 BarnBridge(BOND) til SZL
L2.888775
1 BarnBridge(BOND) til TMT
m0.58275
1 BarnBridge(BOND) til TND
د.ت0.484515
1 BarnBridge(BOND) til TTD
$1.127205
1 BarnBridge(BOND) til UGX
Sh584.082
1 BarnBridge(BOND) til XAF
Fr92.7405
1 BarnBridge(BOND) til XCD
$0.44955
1 BarnBridge(BOND) til XOF
Fr92.7405
1 BarnBridge(BOND) til XPF
Fr16.8165
1 BarnBridge(BOND) til BWP
P2.21778
1 BarnBridge(BOND) til BZD
$0.334665
1 BarnBridge(BOND) til CVE
$15.61437
1 BarnBridge(BOND) til DJF
Fr29.637
1 BarnBridge(BOND) til DOP
$10.32633
1 BarnBridge(BOND) til DZD
د.ج21.56175
1 BarnBridge(BOND) til FJD
$0.374625
1 BarnBridge(BOND) til GNF
Fr1,447.7175
1 BarnBridge(BOND) til GTQ
Q1.27539
1 BarnBridge(BOND) til GYD
$34.846785
1 BarnBridge(BOND) til ISK
kr20.1465

BarnBridge Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BarnBridge, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell BarnBridge nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BarnBridge

Hvor mye er BarnBridge (BOND) verdt i dag?
Live BOND prisen i USD er 0.1665 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOND til USD er $ 0.1665. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BarnBridge?
Markedsverdien for BOND er $ 1.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOND?
Den sirkulerende forsyningen av BOND er 7.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOND ?
BOND oppnådde en ATH-pris på 185.92532004 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOND?
BOND så en ATL-pris på 0.1420794991809 USD.
Hva er handelsvolumet til BOND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOND er $ 55.48K USD.
Vil BOND gå høyere i år?
BOND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:54:42 (UTC+8)

BarnBridge (BOND) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BOND-til-USD-kalkulator

Beløp

BOND
BOND
USD
USD

1 BOND = 0.1665 USD

Handle BOND

BONDUSDT
-0.77%

