BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

NavnBOBA

RangeringNo.1018

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3.32%

Opplagsforsyning171,624,231.86

Maksimal forsyning500,000,000

Total forsyning500,000,000

Opplagsforsyning0.3432%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high7.9879991275196645,2021-11-25

Laveste pris0.06709533464059267,2025-04-09

Offentlig blokkjedeETH

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...