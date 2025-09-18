Hva er Bancor (BNT)

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

BNT til lokale valutaer

Bancor Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om Bancor Hvor mye er Bancor (BNT) verdt i dag? Live BNT prisen i USD er 0.7239 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BNT-til-USD-pris? $ 0.7239 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BNT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bancor? Markedsverdien for BNT er $ 83.38M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BNT? Den sirkulerende forsyningen av BNT er 115.19M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNT ? BNT oppnådde en ATH-pris på 23.731000900268555 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BNT? BNT så en ATL-pris på 0.117415463258 USD . Hva er handelsvolumet til BNT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNT er $ 117.34K USD . Vil BNT gå høyere i år? BNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bancor (BNT) Viktige bransjeoppdateringer

