Bancor (BNT) Informasjon Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers. Offisiell nettside: https://www.carbondefi.xyz/ Teknisk dokument: https://www.carbondefi.xyz/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs Kjøp BNT nå!

Bancor (BNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bancor (BNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.49M $ 80.49M $ 80.49M Total forsyning: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M Sirkulerende forsyning: $ 115.19M $ 115.19M $ 115.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.49M $ 80.49M $ 80.49M All-time high: $ 9.348 $ 9.348 $ 9.348 All-Time Low: $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 $ 0.117415463258 Nåværende pris: $ 0.6988 $ 0.6988 $ 0.6988 Lær mer om Bancor (BNT) pris

Bancor (BNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bancor (BNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNTs tokenomics, kan du utforske BNT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BNT Interessert i å legge til Bancor (BNT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BNT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BNT på MEXC nå!

Bancor (BNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BNT nå!

BNT prisforutsigelse Vil du vite hvor BNT kan være på vei? Vår BNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNT tokenets prisforutsigelse nå!

