Bluefin (BLUE) Informasjon Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL. Offisiell nettside: https://bluefin.io/ Teknisk dokument: https://learn.bluefin.io/bluefin Blokkutforsker: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs Kjøp BLUE nå!

Bluefin (BLUE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bluefin (BLUE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.57M $ 24.57M $ 24.57M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 305.59M $ 305.59M $ 305.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.41M $ 80.41M $ 80.41M All-time high: $ 0.8718 $ 0.8718 $ 0.8718 All-Time Low: $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 Nåværende pris: $ 0.08041 $ 0.08041 $ 0.08041 Lær mer om Bluefin (BLUE) pris

Bluefin (BLUE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bluefin (BLUE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLUE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLUE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLUEs tokenomics, kan du utforske BLUE tokenets livepris!

Bluefin (BLUE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLUE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLUE nå!

BLUE prisforutsigelse Vil du vite hvor BLUE kan være på vei? Vår BLUE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLUE tokenets prisforutsigelse nå!

