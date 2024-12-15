BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

NavnBLUE

RangeringNo.667

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)6.59%

Opplagsforsyning305,592,958

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.3055%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.8407586553598296,2024-12-15

Laveste pris0.057467810972881075,2025-04-07

Offentlig blokkjedeSUI

Loading...