Dagens Bluefin livepris er 0.07105 USD. Spor prisoppdateringer for BLUE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLUE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bluefin Logo

Bluefin Pris(BLUE)

1 BLUE til USD livepris:

$0.07106
$0.07106$0.07106
-0.75%1D
USD
Bluefin (BLUE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:52:16 (UTC+8)

Bluefin (BLUE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0705
$ 0.0705$ 0.0705
24 timer lav
$ 0.0765
$ 0.0765$ 0.0765
24 timer høy

$ 0.0705
$ 0.0705$ 0.0705

$ 0.0765
$ 0.0765$ 0.0765

$ 0.8407586553598296
$ 0.8407586553598296$ 0.8407586553598296

$ 0.057467810972881075
$ 0.057467810972881075$ 0.057467810972881075

-0.66%

-0.75%

-3.81%

-3.81%

Bluefin (BLUE) sanntidsprisen er $ 0.07105. I løpet av de siste 24 timene har BLUE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0705 og et toppnivå på $ 0.0765, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLUE er $ 0.8407586553598296, mens den rekordlave prisen er $ 0.057467810972881075.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLUE endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -0.75% over 24 timer og -3.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bluefin (BLUE) Markedsinformasjon

No.896

$ 21.71M
$ 21.71M$ 21.71M

$ 88.13K
$ 88.13K$ 88.13K

$ 71.05M
$ 71.05M$ 71.05M

305.59M
305.59M 305.59M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

30.55%

SUI

Nåværende markedsverdi på Bluefin er $ 21.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.13K. Den sirkulerende forsyningen på BLUE er 305.59M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.05M.

Bluefin (BLUE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bluefin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000537-0.75%
30 dager$ -0.00233-3.18%
60 dager$ -0.02931-29.21%
90 dager$ -0.009-11.25%
Bluefin Prisendring i dag

I dag registrerte BLUE en endring på $ -0.000537 (-0.75%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bluefin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00233 (-3.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bluefin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BLUE en endring på $ -0.02931 (-29.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bluefin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.009-11.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bluefin (BLUE)?

Sjekk ut Bluefin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bluefin (BLUE)

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Bluefin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bluefin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BLUE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bluefin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bluefin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bluefin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bluefin (BLUE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bluefin (BLUE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bluefin.

Sjekk Bluefinprisprognosen nå!

Bluefin (BLUE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bluefin (BLUE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLUE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bluefin (BLUE)

Leter du etter hvordan du kjøperBluefin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bluefin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BLUE til lokale valutaer

1 Bluefin(BLUE) til VND
1,869.68075
1 Bluefin(BLUE) til AUD
A$0.1072855
1 Bluefin(BLUE) til GBP
0.052577
1 Bluefin(BLUE) til EUR
0.0603925
1 Bluefin(BLUE) til USD
$0.07105
1 Bluefin(BLUE) til MYR
RM0.29841
1 Bluefin(BLUE) til TRY
2.940049
1 Bluefin(BLUE) til JPY
¥10.44435
1 Bluefin(BLUE) til ARS
ARS$104.793066
1 Bluefin(BLUE) til RUB
5.932675
1 Bluefin(BLUE) til INR
6.2587945
1 Bluefin(BLUE) til IDR
Rp1,184.166193
1 Bluefin(BLUE) til KRW
99.231272
1 Bluefin(BLUE) til PHP
4.0505605
1 Bluefin(BLUE) til EGP
￡E.3.421768
1 Bluefin(BLUE) til BRL
R$0.3772755
1 Bluefin(BLUE) til CAD
C$0.0973385
1 Bluefin(BLUE) til BDT
8.649627
1 Bluefin(BLUE) til NGN
106.202698
1 Bluefin(BLUE) til COP
$277.5390625
1 Bluefin(BLUE) til ZAR
R.1.230586
1 Bluefin(BLUE) til UAH
2.935786
1 Bluefin(BLUE) til TZS
T.Sh.175.865802
1 Bluefin(BLUE) til VES
Bs11.58115
1 Bluefin(BLUE) til CLP
$67.85275
1 Bluefin(BLUE) til PKR
Rs20.166832
1 Bluefin(BLUE) til KZT
38.4671805
1 Bluefin(BLUE) til THB
฿2.2601005
1 Bluefin(BLUE) til TWD
NT$2.147131
1 Bluefin(BLUE) til AED
د.إ0.2607535
1 Bluefin(BLUE) til CHF
Fr0.0561295
1 Bluefin(BLUE) til HKD
HK$0.5520585
1 Bluefin(BLUE) til AMD
֏27.190835
1 Bluefin(BLUE) til MAD
.د.م0.640871
1 Bluefin(BLUE) til MXN
$1.3066095
1 Bluefin(BLUE) til SAR
ريال0.2664375
1 Bluefin(BLUE) til ETB
Br10.2006485
1 Bluefin(BLUE) til KES
KSh9.178239
1 Bluefin(BLUE) til JOD
د.أ0.05037445
1 Bluefin(BLUE) til PLN
0.257201
1 Bluefin(BLUE) til RON
лв0.3062255
1 Bluefin(BLUE) til SEK
kr0.6685805
1 Bluefin(BLUE) til BGN
лв0.117943
1 Bluefin(BLUE) til HUF
Ft23.604231
1 Bluefin(BLUE) til CZK
1.469314
1 Bluefin(BLUE) til KWD
د.ك0.02167025
1 Bluefin(BLUE) til ILS
0.2365965
1 Bluefin(BLUE) til BOB
Bs0.4909555
1 Bluefin(BLUE) til AZN
0.120785
1 Bluefin(BLUE) til TJS
SM0.665028
1 Bluefin(BLUE) til GEL
0.191835
1 Bluefin(BLUE) til AOA
Kz64.7670485
1 Bluefin(BLUE) til BHD
.د.ب0.02678585
1 Bluefin(BLUE) til BMD
$0.07105
1 Bluefin(BLUE) til DKK
kr0.4511675
1 Bluefin(BLUE) til HNL
L1.8622205
1 Bluefin(BLUE) til MUR
3.221407
1 Bluefin(BLUE) til NAD
$1.2327175
1 Bluefin(BLUE) til NOK
kr0.706237
1 Bluefin(BLUE) til NZD
$0.120785
1 Bluefin(BLUE) til PAB
B/.0.07105
1 Bluefin(BLUE) til PGK
K0.296989
1 Bluefin(BLUE) til QAR
ر.ق0.2579115
1 Bluefin(BLUE) til RSD
дин.7.0858165
1 Bluefin(BLUE) til UZS
soʻm877.1598535
1 Bluefin(BLUE) til ALL
L5.858783
1 Bluefin(BLUE) til ANG
ƒ0.1271795
1 Bluefin(BLUE) til AWG
ƒ0.12789
1 Bluefin(BLUE) til BBD
$0.1421
1 Bluefin(BLUE) til BAM
KM0.117943
1 Bluefin(BLUE) til BIF
Fr212.08425
1 Bluefin(BLUE) til BND
$0.090944
1 Bluefin(BLUE) til BSD
$0.07105
1 Bluefin(BLUE) til JMD
$11.3971305
1 Bluefin(BLUE) til KHR
285.341063
1 Bluefin(BLUE) til KMF
Fr29.6989
1 Bluefin(BLUE) til LAK
1,544.5651865
1 Bluefin(BLUE) til LKR
Rs21.491204
1 Bluefin(BLUE) til MDL
L1.172325
1 Bluefin(BLUE) til MGA
Ar314.3799085
1 Bluefin(BLUE) til MOP
P0.5691105
1 Bluefin(BLUE) til MVR
1.087065
1 Bluefin(BLUE) til MWK
MK123.3506155
1 Bluefin(BLUE) til MZN
MT4.540095
1 Bluefin(BLUE) til NPR
Rs10.012366
1 Bluefin(BLUE) til PYG
507.4391
1 Bluefin(BLUE) til RWF
Fr102.95145
1 Bluefin(BLUE) til SBD
$0.58261
1 Bluefin(BLUE) til SCR
1.0181465
1 Bluefin(BLUE) til SRD
$2.7062945
1 Bluefin(BLUE) til SVC
$0.6216875
1 Bluefin(BLUE) til SZL
L1.2327175
1 Bluefin(BLUE) til TMT
m0.248675
1 Bluefin(BLUE) til TND
د.ت0.2067555
1 Bluefin(BLUE) til TTD
$0.4810085
1 Bluefin(BLUE) til UGX
Sh249.2434
1 Bluefin(BLUE) til XAF
Fr39.6459
1 Bluefin(BLUE) til XCD
$0.191835
1 Bluefin(BLUE) til XOF
Fr39.6459
1 Bluefin(BLUE) til XPF
Fr7.17605
1 Bluefin(BLUE) til BWP
P0.946386
1 Bluefin(BLUE) til BZD
$0.1428105
1 Bluefin(BLUE) til CVE
$6.663069
1 Bluefin(BLUE) til DJF
Fr12.57585
1 Bluefin(BLUE) til DOP
$4.406521
1 Bluefin(BLUE) til DZD
د.ج9.205238
1 Bluefin(BLUE) til FJD
$0.1598625
1 Bluefin(BLUE) til GNF
Fr617.77975
1 Bluefin(BLUE) til GTQ
Q0.544243
1 Bluefin(BLUE) til GYD
$14.8700545
1 Bluefin(BLUE) til ISK
kr8.59705

Bluefin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bluefin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bluefin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bluefin

Hvor mye er Bluefin (BLUE) verdt i dag?
Live BLUE prisen i USD er 0.07105 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLUE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLUE til USD er $ 0.07105. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bluefin?
Markedsverdien for BLUE er $ 21.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLUE?
Den sirkulerende forsyningen av BLUE er 305.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLUE ?
BLUE oppnådde en ATH-pris på 0.8407586553598296 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLUE?
BLUE så en ATL-pris på 0.057467810972881075 USD.
Hva er handelsvolumet til BLUE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLUE er $ 88.13K USD.
Vil BLUE gå høyere i år?
BLUE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLUE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:52:16 (UTC+8)

Bluefin (BLUE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BLUE-til-USD-kalkulator

Beløp

BLUE
BLUE
USD
USD

1 BLUE = 0.07105 USD

Handle BLUE

BLUEUSDT
$0.07106
$0.07106$0.07106
-0.86%

