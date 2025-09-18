Hva er Bluefin (BLUE)

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Bluefin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bluefin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BLUE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Bluefin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bluefin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bluefin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bluefin (BLUE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bluefin (BLUE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bluefin.

Sjekk Bluefinprisprognosen nå!

Bluefin (BLUE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bluefin (BLUE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLUE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bluefin (BLUE)

Leter du etter hvordan du kjøperBluefin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bluefin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BLUE til lokale valutaer

Prøv konverting

Bluefin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bluefin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bluefin Hvor mye er Bluefin (BLUE) verdt i dag? Live BLUE prisen i USD er 0.07105 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BLUE-til-USD-pris? $ 0.07105 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BLUE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bluefin? Markedsverdien for BLUE er $ 21.71M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BLUE? Den sirkulerende forsyningen av BLUE er 305.59M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLUE ? BLUE oppnådde en ATH-pris på 0.8407586553598296 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BLUE? BLUE så en ATL-pris på 0.057467810972881075 USD . Hva er handelsvolumet til BLUE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLUE er $ 88.13K USD . Vil BLUE gå høyere i år? BLUE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLUE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bluefin (BLUE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?