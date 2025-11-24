BlockBuddies (BLBD) tokenomics

BlockBuddies (BLBD) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i BlockBuddies (BLBD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:50:27 (UTC+8)
BlockBuddies (BLBD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlockBuddies (BLBD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 19.70K
$ 19.70K$ 19.70K
All-time high:
$ 500
$ 500$ 500
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.0000197
$ 0.0000197$ 0.0000197

BlockBuddies (BLBD) Informasjon

BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.

Offisiell nettside:
https://www.blockbuddies.site/landing
Teknisk dokument:
https://blockbuddies.gitbook.io/blockbuddies-docs
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xcaf6cc15119f1eb78836544d926a5a5650ba9dae

BlockBuddies (BLBD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak BlockBuddies (BLBD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BLBD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BLBD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BLBDs tokenomics, kan du utforske BLBD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BLBD

Interessert i å legge til BlockBuddies (BLBD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BLBD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

BlockBuddies (BLBD) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til BLBD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BLBD prisforutsigelse

Vil du vite hvor BLBD kan være på vei? Vår BLBD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

