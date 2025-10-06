BlockBuddies pris i dag

Sanntids BlockBuddies (BLBD) pris i dag er $ 0.0000197, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BLBD til USD konverteringssats er $ 0.0000197 per BLBD.

BlockBuddies rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BLBD. I løpet av de siste 24 timene BLBD har den blitt handlet mellom $ 0.0000197(laveste) og $ 0.0000197 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BLBD beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -68.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 0.00.

BlockBuddies (BLBD) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fullt utvannet markedsverdi $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på BlockBuddies er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.00. Den sirkulerende forsyningen på BLBD er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.70K.