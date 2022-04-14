Bistroo (BIST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bistroo (BIST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bistroo (BIST) Informasjon Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Offisiell nettside: https://www.bistroo.io Teknisk dokument: https://bistroo.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Bistroo (BIST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bistroo (BIST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 415.26K Total forsyning: $ 95.75M Sirkulerende forsyning: $ 55.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 717.13K All-time high: $ 0.5482 All-Time Low: $ 0.006156623433934821 Nåværende pris: $ 0.00749

Bistroo (BIST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bistroo (BIST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

