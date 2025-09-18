Hva er Bistroo (BIST)

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Folk spør også: Andre spørsmål om Bistroo Hvor mye er Bistroo (BIST) verdt i dag? Live BIST prisen i USD er 0.0077 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BIST-til-USD-pris? $ 0.0077 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BIST til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bistroo? Markedsverdien for BIST er $ 442.00K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BIST? Den sirkulerende forsyningen av BIST er 57.40M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIST ? BIST oppnådde en ATH-pris på 0.36994173 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BIST? BIST så en ATL-pris på 0.006156623433934821 USD . Hva er handelsvolumet til BIST? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIST er $ 101.21K USD . Vil BIST gå høyere i år? BIST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIST prisprognosen for en mer grundig analyse.

