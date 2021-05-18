BIST

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

NavnBIST

RangeringNo.2630

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.18%

Opplagsforsyning55,441,674.39771158

Maksimal forsyning95,745,081

Total forsyning95,745,081

Opplagsforsyning0.579%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.36994173,2021-05-18

Laveste pris0.006156623433934821,2025-04-07

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
BIST/USDT
Bistroo
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BIST)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
BIST/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BIST)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...