BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

RangeringNo.190

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.67%

Opplagsforsyning1,671,788,863.83

Maksimal forsyning3,320,000,000

Total forsyning3,320,000,000

Opplagsforsyning0.5035%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.922573910059997,2025-01-03

Laveste pris0.04074391154989823,2025-04-16

Offentlig blokkjedeETH

Loading...