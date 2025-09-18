Dagens BICITY AI PROJECTS livepris er 0.0003701 USD. Spor prisoppdateringer for BICITY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BICITY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BICITY AI PROJECTS livepris er 0.0003701 USD. Spor prisoppdateringer for BICITY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BICITY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BICITY AI PROJECTS Logo

BICITY AI PROJECTS Pris(BICITY)

1 BICITY til USD livepris:

$0.0003701
-1.04%1D
USD
BICITY AI PROJECTS (BICITY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:53:01 (UTC+8)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0003677
24 timer lav
$ 0.000381
24 timer høy

$ 0.0003677
$ 0.000381
$ 0.9658122894174352
$ 0.000365535886689416
-0.14%

-1.04%

-0.33%

-0.33%

BICITY AI PROJECTS (BICITY) sanntidsprisen er $ 0.0003701. I løpet av de siste 24 timene har BICITY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003677 og et toppnivå på $ 0.000381, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BICITY er $ 0.9658122894174352, mens den rekordlave prisen er $ 0.000365535886689416.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BICITY endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -1.04% over 24 timer og -0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Markedsinformasjon

No.2027

$ 1.54M
$ 22.34K
$ 3.70M
4.17B
10,000,000,000
10,000,000,000
41.72%

BSC

Nåværende markedsverdi på BICITY AI PROJECTS er $ 1.54M, med et 24-timers handelsvolum på $ 22.34K. Den sirkulerende forsyningen på BICITY er 4.17B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.70M.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BICITY AI PROJECTS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000003889-1.04%
30 dager$ -0.0000137-3.57%
60 dager$ -0.0000549-12.92%
90 dager$ -0.0001799-32.71%
BICITY AI PROJECTS Prisendring i dag

I dag registrerte BICITY en endring på $ -0.000003889 (-1.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BICITY AI PROJECTS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000137 (-3.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BICITY AI PROJECTS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BICITY en endring på $ -0.0000549 (-12.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BICITY AI PROJECTS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0001799-32.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BICITY AI PROJECTS (BICITY)?

Sjekk ut BICITY AI PROJECTS Prishistorikk-siden nå.

Hva er BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

BICITY AI PROJECTS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BICITY AI PROJECTS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BICITY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BICITY AI PROJECTS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BICITY AI PROJECTS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BICITY AI PROJECTS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BICITY AI PROJECTS (BICITY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BICITY AI PROJECTS (BICITY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BICITY AI PROJECTS.

Sjekk BICITY AI PROJECTSprisprognosen nå!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BICITY AI PROJECTS (BICITY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BICITY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Leter du etter hvordan du kjøperBICITY AI PROJECTS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BICITY AI PROJECTS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BICITY til lokale valutaer

BICITY AI PROJECTS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BICITY AI PROJECTS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BICITY AI PROJECTS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BICITY AI PROJECTS

Hvor mye er BICITY AI PROJECTS (BICITY) verdt i dag?
Live BICITY prisen i USD er 0.0003701 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BICITY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BICITY til USD er $ 0.0003701. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BICITY AI PROJECTS?
Markedsverdien for BICITY er $ 1.54M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BICITY?
Den sirkulerende forsyningen av BICITY er 4.17B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBICITY ?
BICITY oppnådde en ATH-pris på 0.9658122894174352 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BICITY?
BICITY så en ATL-pris på 0.000365535886689416 USD.
Hva er handelsvolumet til BICITY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BICITY er $ 22.34K USD.
Vil BICITY gå høyere i år?
BICITY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BICITY prisprognosen for en mer grundig analyse.
BICITY AI PROJECTS (BICITY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

